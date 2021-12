48 Fonds im Crashtest Die besten defensiven europäischen Mischfonds

Logisch: Traumrenditen waren von einem überwiegend auf Anleihen setzenden Mischfonds im Nullzins-Umfeld der vergangenen Jahre nicht zu erwarten. Als einer von nur neun Fonds seiner Vergleichsgruppe schaffte der SK Top Invest Deka jedoch im Test-Zeitraum einen Wertzuwachs von mehr als 20 Prozent – was Spekking in erster Linie auf die „konsequente Ausnutzung von Aktienmarkt-Chancen“ und die „gute Einzeltitelselektion“ zurückführt.

Einer der wenigen Fonds mit noch besserer Performance ist der Kapital Plus von Allianz Global Investors (AGI). Dort erzielte Fondsmanager Stefan Kloss über fünf Jahre einen Wertzuwachs von 28,1 Prozent. Leichte Schwächen offenbart der bereits 1994 aufgelegte Klassiker allerdings im Stresstest, wo er lediglich 13 von 30 möglichen Punkten holte (nähere Informationen zum Auswahlverfahren lesen Sie hier). In der Endabrechnung reicht es deshalb nur zu Rang 2.

Auch der drittplatzierte BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag der Bank für Sozialwirtschaft gehört zur breiten Mehrheit von 31 Fonds, die beim Ausbruch der Finanzkrise bereits auf dem Markt waren und die vor 2007 markierten Höchststände längst wieder überschritten haben. Die übrigen 17 – als Bestplatzierter der BKC Treuhand Portfolio I auf Rang 8 – müssen sich in einem derart ruppigen Umfeld noch beweisen. Hoffentlich nicht allzu bald.

Drei Top-Fonds im Porträt

Platz 1: SK Topinvest Deka

Ronald Spekking

Grundsätzlich kann Fondsmanager Ronald Spekking mit seinem im November 1997 aufgelegten Fonds die Aktienquote zwischen 30 und null Prozent variieren. „Letzteres ist in der Praxis aber unwahrscheinlich, da es ein extrem negatives Bild für Aktien-Investments voraussetzen würde“, erläutert Spekking. In den vergangenen zehn Jahren – also seit Übernahme des Portfolios im Sommer 2008 – habe die Untergrenze bei 15 Prozent und die Obergrenze bei 27 Prozent gelegen.

Dass Spekking Aktien trotz der sich anbahnenden Handelskonflikte weiter für die chancenreichste Anlageklasse hält, zeigt die aktuelle Quote von knapp 24 Prozent. Davon stammt knapp die Hälfte aus Deutschland. Für ihre Auswahl erstellt der Deka-Manager aus rund 600 europäischen Aktien eine Rangfolge jener Titel, die in punkto Bewertung, Wachstumsaussichten und Qualität den besten Eindruck hinterlassen. „In der Feindadjustierung geht es dann darum, in einzelnen Branchen Klumpenrisiken zu vermeiden“, führt Spekking weiter aus. Da er in der Regel 40 bis 60 verschiedene Titel ins Portfolio nimmt, kommen nur wenige davon auf ein Gewicht von mehr als ein Prozent.

Auf der Rentenseite ist Spekking deutlich konzentrierter unterwegs und hält selten mehr als 20 Positionen. Einen Schwerpunkt legt er dabei auf Staatsanleihen aus Euro-Peripherie-Ländern wie Italien, Spanien oder Portugal: „Dort gibt es immer wieder Gelegenheiten.“ Die Duration des Portfolios beträgt aktuell etwas mehr als vier Jahre. Solange es von der EZB keine eindeutigen Signale in Richtung Zinswende gibt, hält Spekking wenig davon, diesen Wert deutlich nach unten zu drücken: „Viele Marktteilnehmer sind konstant zu kurz investiert über eine lange Periode.“