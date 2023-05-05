Morgen & Morgen-Rating 486 BU-Versicherungstarife sind top

Morgen & Morgen: 486 BU-Versicherungstarife sind top
486 von insgesamt 617 BU-Versicherungstarifen sind „ausgezeichnet“. Zu diesem Urteil kommt das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) in seinem aktuellen Rating. Weitere 34 Tarife bekommen die zweitbeste Note „sehr gut“. 77 Tarifen gaben die M&M-Forscher drei Sterne, die der Wertung „durchschnittlich“ entsprechen. 13 Tarife schneiden mit zwei Sternen „schwach“, weitere 7 mit einem Stern „sehr schwach“ ab.
Deutliche Verbesserung bei Nachversicherungsgarantien
Im vergangenen Ratingjahr kamen mit 447 Tarifen 39 Produkte weniger auf die Top-Wertung von fünf Sternen. Die Gründe für die Verbesserung seien zwar individuell, heißt es von der Rating-Agentur. Eine Rolle habe aber die Anpassung der Ratingfragen zu den Nachversicherungsgarantien gespielt „Wir stellen hier einen zunehmenden Wettbewerb fest und sehen eine deutliche Verbesserung im Angebot der Nachversicherungsgarantien“, erklärt Andreas Ludwig, Bereichsleiter Rating und Analyse bei Morgen & Morgen.
Das M&M-BU-Rating besteht aus vier Teilratings mit unterschiedlicher Gewichtung: Bedingungen (40 Prozent), Kompetenz (30 Prozent), Beitragsstabilität (20 Prozent) und Antragsfragen (10 Prozent).
Um auf die „sehr gute“ oder „ausgezeichnete“ Bewertung von vier oder fünf Sternen zu kommen, müssen die Tarife folgende Mindestkriterien voll oder eingeschränkt erfüllen:
- Bei einem verspätet gemeldeten Versicherungsfall wird ohne Einschränkung rückwirkend geleistet.
- Der Prognosezeitraum wird auf sechs Monate verkürzt.
- Bei einer bereits sechs Monate andauernden ununterbrochenen Erwerbsunfähigkeit wird rückwirkend von Beginn an geleistet.
- Der Versicherer verzichtet altersunabhängig und eindeutig auf sein Recht auf abstrakte Verweisung.
- Der Versicherer leistet die versicherte Rente ab einer Berufsunfähigkeit von 50 Prozent.
- Der Versicherer verzichtet auf sein Recht auf Kündigung oder Vertragsanpassung nach § 19 VVG, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
- Der Versicherungsschutz besteht weiter, wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer ins Ausland verzieht.
- Der Versicherer leistet, wenn die Berufsunfähigkeit infolge von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall eingetreten ist.
- Die Beiträge werden auf Antrag ab dem Zeitpunkt der Leistungsmeldung bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistung gestundet.
- Der Versicherer verzichtet bei der Nachprüfung der Berufsunfähigkeit auf sein Recht auf abstrakte Verweisung.
- Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen und Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.
>> Das M&M-Rating zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung findest du hier.
>> Das M&M-Rating zur Grundfähigkeitsversicherung findest du hier.
>> Was die besten BU-Versicherungen leisten und was sie kosten, erfährst du hier.