Ehemals Fisch AM Zürcher Duo gewinnt Future Fundstars

Vlad Balas und Filip Adamec von 4AM For Asset Managers haben die vierte Staffel von Future Fundstars gewonnen. Für den Sieg im Fondswettbewerb, bei dem DAS INVESTMENT und private banking magazin als Medienpartner fungieren, erhält das Duo ein Investment von bis zu 3 Millionen Euro. Damit setzte sich das Duo im Finale in Mannheim gegen die Finalisten René Kerkhoff und Maximilian-Benedikt Köhn, Marko Graßmann und Reinhard Niebuhr durch, eine Jury erklärte Balas und Adamec zu den Siegern.

Das Duo hatte gemeinsam im vergangenen Jahr die Fondsboutique 4AM For Asset Managers in Zürich gegründet und zuletzt in Deutschland den Squad 4 Convertibles gestartet. Während Balas sich auf Absolut-Return-Strategien mit Fokus auf Aktien und deren technische Marktbewertung spezialisiert hat, ist Adamec eher Kredit- und Makro-Spezialist. Zusammengearbeitet haben beide schon in der Vergangenheit: Das Duo war unter anderem beim Schweizer Asset Manager Fisch AM tätig, wo sie mehr als eine Milliarde Schweizer Franken verwalteten.

Wandelanleihen-Strategie überzeugt die Future-Fundstars-Jury

Balas' und Adamec' globale Wandelanleihe-Strategie ohne Einschränkungen im konvexen Bereich überzeugte letztendlich die Jury, die den Nischencharakter von Wandelanleihen und das dafür attraktive Marktumfeld hervorhob. Der Fokus der Strategie liegt auf dem bond- und aktienähnlichen Bereich, abgerundet wird die Strategie durch ein automatisiertes, mechanisches Verlust-Absicherung-Modell, womit die Aktien- und Kredit-Quote sofort abgesichert werden können.