5 deutsche Anbieter unter Top 100 Das sind die weltweit größten Asset Manager

Gerüchte um eine Fusion zwischen Allianz Global Investors (AGI) und der DWS. Zusammen mit der Allianz-Tochter Pimco würde so der weltweit drittgrößte Asset Manager entstehen. Wir zeigen die 15 größten Asset Manager nach verwaltetem Vermögen plus alle in den Top 100 vertretenen deutschen Anbieter.