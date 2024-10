In unruhigen Zeiten investiert zu bleiben, ist für langfristigen Erfolg beim Anlegen wichtig – im Bild: Börsenhändler in New York

In unruhigen Zeiten investiert zu bleiben, ist für langfristigen Erfolg beim Anlegen wichtig – im Bild: Börsenhändler in New York | Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

Wie lässt sich das Depot in Zeiten unruhiger Märkte stabilisieren? Geld aus Aktienfonds in schwankungsärmere Assetklassen umzuschichten ist nicht zwangsläufig die beste Strategie, sagt Mathieu Caquineau vom Analysehaus Morningstar: „Marktzusammenbrüche sind bekanntlich schwer vorherzusagen, aber in schwierigen Zeiten investiert zu bleiben, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.“

Eine andere Möglichkeit sei, Fonds auszuwählen, die bei Marktschwankungen einen Puffer bieten können. Das Analystenteam von Morningstar hat genau solche Strategien herausgefiltert. Die fünf globalen Aktienfonds, die es in die Auswahl geschafft haben, hätten sich in den Abwärtsmärkten des vergangenen Jahrzehnts „als sehr widerstandsfähig erwiesen“, so Fondsanalyst Caquineau.

Fidelity Global Dividend



Fidelity Global Dividend

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 04.05.2012

04.05.2012 Fondsgesellschaft: FIL Investment Management

FIL Investment Management ISIN: LU0772969993

LU0772969993 Maximal Drawdown seit Auflage: 29,60%

29,60% Performance YTD: 18,85%

18,85% Performance 1 Jahr: 26,27%

26,27% Performance 3 Jahre: 31,50%

31,50% Performance 5 Jahre: 52,28%

52,28% Performance 10 Jahre: 141,36%

141,36% Performance 20 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,68

0,68 Volatilität 5 Jahre: 11,39%

11,39% Volumen in Mio. EUR: 12349

Kommentar der Morningstar-Analysten:

„Einkommensorientierte Fonds sind in der Regel gute Vehikel, um Marktabstürze abzufedern. Dividendenwerte sind oft reife und profitable Unternehmen mit zuverlässigem Cashflow. Aber nicht alle Dividendenstrategien sind gleich. Der Fidelity Global Dividend hebt sich von der Masse ab, da er über eine erfahrene und versierte Aktienauswahl verfügt und einen gut durchdachten und konsequent umgesetzten Prozess verfolgt. Dan Roberts verwaltet diese Strategie seit ihrer Auflegung im Jahr 2012. (…)

Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit vorhersehbaren und stabilen Cashflows, zuverlässigen Geschäftsmodellen, transparenten Jahresabschlüssen, soliden Bilanzen und einem starken Management. Obwohl Qualität wichtig ist, überwacht Roberts sorgfältig die Bewertungen und wird Positionen, die er für fair bewertet hält, reduzieren oder verkaufen.

Der Ansatz führt zu einem 40 bis 60 Aktien umfassenden Portfolio, in dem zyklische Branchen wie Banken, Energie und Rohstoffe in der Regel gemieden werden. Diese sektorale Ausrichtung in Kombination mit der Betonung von Qualitätsunternehmen hat in der Vergangenheit zu einer besseren Widerstandsfähigkeit gegen Kursverluste geführt als bei anderen Unternehmen. Auch wenn es bisweilen schwierig war, in steigenden Märkten mitzuhalten, können Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge erwarten.“

Jeffrey Schumacher