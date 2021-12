Svetlana Kerschner 02.09.2015 Lesedauer: 1 Minute

5-Jahres-Prognose 20 Prozent aller Maklerbestände werden neu verteilt

Die soziodemografische Entwicklung ist derzeit das wichtigste Thema in der Maklerschaft, so das Ergebnis einer Umfrage. Die Forscher rechnen damit, dass in den kommenden fünf Jahren ein Fünftel der Maklerbestände neu verteilt werden muss.