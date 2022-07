Versicherungen und Geldanlage 5 Kriterien für die Suche nach dem idealen Finanzberater

Da der Begriff „Finanzberater“ rechtlich nicht geschützt ist, sollte man bei der Wahl seines Beraters genau hinsehen. Schließlich kann sich der Hintergrund dieser Berater stark unterscheiden: Von einem ausgebildeten Bankkaufmann oder einem Financial Planner mit etwaigen Studiengängen bis hin zu einem sogenannten ungelernten „Alten Hasen“ können sich viele Spezialisierungen und Ausbildungen hinter dem Begriff verstecken.

Es ist essenziell, sich vor der Auswahl des Beraters ausgiebig über seinen Hintergrund zu informieren. Denn eine gewisse Ausbildung und Berufserfahrung sollte vorausgesetzt sein. Anhand welcher fünf Kriterien man den idealen Berater für Versicherung und Geldanlagen findet, verrate ich Ihnen gerne in meinem Gastbeitrag, den Sie in der obigen Bilderstrecke lesen können.

Über den Autor:

Wladimir Simonov, Simonov Consulting GmbH

Wladimir Simonov ist Versicherungsmakler aus Landshut mit mehr als 15 Jahren Erfahrung. Daneben berät er auch andere Vermittler, die Kunden über Facebook und Co. gewinnen wollen. Das hat er selbst über Jahre erfolgreich gemacht und wurde dafür auf der DKM 2018 zum „Social Media Makler“ des Jahres gekürt. Simonov polarisiert mit seinen Aussagen gern und regelmäßig, was ihm eine große Reichweite in den sozialen Netzen eingebracht hat. Seit einigen Jahren bietet er Coachings für Finanzberater an, die unabhängig von Empfehlungen oder Lead-Börsen Kunden gewinnen wollen.