BIP-Anteile in der Grafik 5 Länder schultern die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung

Mehr als 100 Billionen US-Dollar erwirtschaften alle 193 Länder der Welt pro Jahr zusammengenommen. Laut dem Internationalen Währungsfonds waren es im vergangenen Jahr konkret 101,6 Billionen. An der weltweiten Wirtschaftsleistung haben fünf Länder einen besonders großen Anteil: die USA, China, Japan, Deutschland und Indien. Sie tragen 51 Prozent und damit mehr als die Hälfte zum globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.

Die Internetseite Visualcapitalist.com ist spezialisiert darauf, trockene Wirtschaftsdaten in aussagekräftige Grafiken zu gießen. Sie hat die Länder mit der größten Wirtschaftsleistung graphisch einander gegenübergestellt.

Die USA haben demnach die Nase deutlich vorn – auch vor der aufstrebenden Wirtschaftsmacht China, die als einzige in absehbarer Zeit an der Vormachtstellung der Amerikaner rütteln könnte. In der Corona-Pandemie hat Chinas Wirtschaft lange unter den staatlich verordneten Mega-Lockdowns gelitten. Erst im Dezember verkündete Präsident Xi Jinping eine radikale Abkehr vom straffen Pandemie-Bekämpfungs-Kurs.

Auch Deutschland ist unter den fünf Großen der Welt vertreten, mit leichtem Rückstand zu Japan.

Ebenfalls unter den Top Fünf ist Indien. Das südasiatische Land hat im vergangenen November China als bevölkerungsreichster Staat der Erde überholt – in Indien leben derzeit rund 1,4 Milliarden Menschen. Das bringt Indien auch wirtschaftlich nach vorn. Die im Land verbreitete englische Sprache, Relikt der Kolonialzeit, bietet dabei einen deutlichen Vorteil. IT-Services, Software-Entwicklung und das Erfüllen von Dienstleistungen, die globale Konzerne ausgelagert haben, sind die Kernleistungen, mit denen Indien auftrumpfen kann.

Grafik Anteil an der Weltwirtschaft © Visualcapitalist.com

Bei Visualcapitalist hat man neben den größten auch die zehn kleinsten Volkswirtschaften dingfest gemacht. Hier kommen sie: