5 Neue Man GLG verstärkt Schwellenmarkt-Team

Man GLG, der diskretionäre Investment Manager innerhalb der Man Group plc („Man“), komplettiert das erst kürzlich eingerichtete Emerging Markets Debt Team mit fünf hochkarätigen Anlagespezialisten. Das Team unter der Leitung von Guillermo Ossés wird von New York und London aus tätig sein. Ossés ist Head of Emerging Markets Debt Strategies bei Man GLG und trat im Januar 2016 dem Unternehmen bei. Das Emerging Markets Debt Team verwaltet drei unterschiedliche Strategien, um Chancen im komplexen Anleiheuniversum der Emerging Markets zu nutzen: eine Strategie mit Fokus auf Hartwährungen, eine mit Fokus auf Lokalwährungen sowie eine opportunistische Strategie für Anlagen in den verschiedenen Segmenten des gesamten EM-Anleihemarktes.Die Portfoliomanager Phil Yuhn, Jose Wynne, Lisa Chua sowie der Portfolio Engineer Ehsan Bashi werden für das Man GLG Emerging Markets Debt Team von New York aus arbeiten.Phil Yuhn war zuletzt als Portfoliomanager für American Century Investments tätig. Davor arbeitete Yuhn als Senior Portfolio Manager, zusammen mit Guillermo Ossés, bei HSBC Global Asset Management.Jose Wynne kommt von Barclays, wo er zuletzt als Managing Director, Head of FX Research, arbeitete. Zuvor arbeitete er bei Barclays mit dem North America FX Strategy Team zusammen und war Senior Emerging Markets Strategist.Lisa Chua kommt ebenfalls von HSBC Global Asset Management, wo sie bereits mit Guillermo Ossés zusammenarbeitete, und als Vice President und Portfoliomanagerin für die externen Märkte verantwortlich war.Ehsan Bashi war vorher bei KPMG und betreute Mandanten bei Fragen rund um das Thema Risikomanagement. Davor war er als Non-Agency RMBS Trader für die Société Générale sowie als Portfolio Management Associate in PIMCOs Emerging Markets Team tätig.Maria do Carmo Cal wird als Product Specialist von London aus arbeiten. Zuletzt war sie als Managing Director und Head of Capital Markets bei Banco Itaú BBA International tätig, wo sie federführend den Aufbau der Produktlinie Debt Syndicate (Syndizierung von Anleiheprodukten) verantwortete. Davor leitete sie die Fixed-Income-Abteilung der Bank, einschließlich Absatz, Handel, Kreditsyndizierung und Credit Research.