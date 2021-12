5 Prozent plus Basiszins Aviva Investors legt Multi-Strategie-Fonds auf

Aviva Investors hat den Multi-Strategy Target Return (LU1074209328) aufgelegt. Peter Fitzgerald und Dan James managen den Mischfonds und dürfen dabei über alle Anlageklassen und Länder hinweg investieren. Der Fonds ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.Auf drei Jahre soll der Multi-Strategie-Fonds eine jährliche Rendite von 5 Prozent über der Basiszinsrate der Europäischen Zentralbank liefern. Letztere liegt aktuell bei minus 0,73 Prozent. Die Fondsmanager suchen dafür vor allem nach längerfristigen Investments (drei Jahre oder mehr).Fitzgerald und James verfügen zusammen über 38 Jahre Investitionserfahrung und haben sich auf Multi-Asset- sowie Target-Return-Anlagen spezialisiert. Ein zwölfköpfiges Multi-Asset-Team, das bereits ein 85-Milliarden-Euro-schweres Portfolio verwaltet, unterstützt die beiden Portfoliomanager.Der Fonds ist Bestandteil der strategischen Neuausrichtung von Geschäftsführer Euan Munro, der seit Januar 2014 im Amt ist. Die Management-Gebühr für Privatkunden beträgt 1,5 Prozent im Jahr, für Institutionelle 0,75 Prozent.Aviva Investors ist die Asset-Management-Einheit der Versicherungsgruppe Aviva. Das Unternehmen ist in 15 Ländern im Asien-Pazifik-Raum, in Europa, Nordamerika und Großbritannien vertreten und verwaltet ein Anlagevolumen von mehr als 292 Milliarden Euro.