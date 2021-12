Alliance Bernstein 21.01.2021 Lesedauer: 3 Minuten

Chefökonom von AB „5 Prozent Wirtschaftswachstum in den USA“

Wirtschaftsflaute in Europa, aber Wachstum in den USA und in China – das erwartet Darren Williams, Chefökonom beim Asset Manager Alliance Bernstein für 2021. Womit er seine Prognosen begründet, was noch in den kommenden Monaten zu erwarten ist und wo Risiken lauern, schreibt er im Januar-Ausblick.