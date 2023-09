Der Kölner Versicherer Roland konzentriert sich seit 65 Jahren auf das Geschäft mit Rechtsschutz-Policen. Ihren individuellen Versicherungsschutz können sich die Privatkunden je nach Bedarf mithilfe einzelner Vertragsbausteine zusammenstellen. Für welche Rechtsgebiete der Spezialversicherer mit einem Marktanteil von mehr als 10 Prozent in Deutschland am häufigsten leisten muss, ermittelt er in regelmäßigen Abständen. So ist man allein im vergangenen Jahr für eine Viertelmillion Leistungsfälle eingesprungen. Unsere Bilderstrecke oben zeigt, worum es sich dabei inhaltlich dreht.

Auch der Vergleich mit den Vorjahren ist interessant: Bis 2019 stellte Stress rund um den Straßenverkehr jahrelang das größte Rechtsrisiko für Privatkunden dar. Doch infolge der Corona-Pandemie waren diese Streitigkeiten – unter anderem Lockdown-bedingt – in den Hintergrund gerückt und auf der Roland-Rangliste auf den zweiten Platz abgerutscht. Juristische Auseinandersetzungen um unterschiedliche Arten von Verträgen – vom Flugticket bis zur Online-Abonnement – belegen dort hingegen nach Angaben des Kölner Spezialversicherers das dritte Jahr in Folge den Spitzenplatz.