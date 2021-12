5 Vermögensverwalter und Goldfonds-Manager Das müsste passieren, damit der Goldpreis steigt

„Bitte beschreiben Sie ein realistisches Szenario, in dem es in den kommenden Monaten zu stark steigenden Goldpreisen kommen würde. Welche Wahrscheinlichkeit messen Sie diesem Szenario bei?“ So lautete eine von insgesamt zehn Fragen, die DAS INVESTMENT.com fünf Vermögensverwaltern und Goldfonds-Managern im Rahmen einer Umfrage gestellt hat.

Die Antworten der Gold-Experten fielen unterschiedlich aus.