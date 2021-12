51 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Gesundheits-Aktien

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 46 weiteren Fonds

Zwar hinkt Gesamtsieger AB International Health Care von Alliance Bernstein den auf Platz 2 und 3 folgenden Konkurrenten in der absoluten Performance deutlich hinterher. Dafür sammelte Fondsmanager Vinay Thapar fleißig Punkte in der Risiko-Wertung: Mit einer Volatilität von 13,6 Prozent waren die Ausschläge nur etwa halb so hoch wie beim RIM Global Bioscience. Und auch wenn diese Tatsache nicht in die Punktewertung einging – der AB International Health Care liefert zuverlässig seit nunmehr 37 Jahren. Aus 10.000 Euro, beim Start im Juli 1983 in der ältsten Anteilsklasse AX angelegt, wurden bis heute knapp 310.000 Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9,8 Prozent. Eine Konstanz, die über einen so langen Zeitraum nicht viele Aktienfonds an den Tag legen, und – aufgepasst, jetzt geht es elegant zurück zur Corona-Krise – ob Anleger mit den aktuellen Krisengewinnlern im Jahre 2057 ähnlich gut dastehen, ist alles andere als gewiss.