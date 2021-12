52 Millionen Dollar für das teuerste Auto der Welt

Ein Ferrari 250 GTO ist das teuerste Auto der Welt. Der amerikanische Sammler Paul Pappalardo verkaufte den roten Rennwagen Baujahr 1963 im September für 52 Millionen Dollar, umgerechnet 38 Millionen Euro, an einen unbekannten Käufer. Drei Spezialhändler bestätigten Transaktion und Preis unabhängig voneinander gegenüber Bloomberg News.Die Summe übertrifft den bisherigen Rekordpreis für ein Auto um 49 Prozent. Zuvor hielt ein anderer 250 GTO, der vergangenes Jahr den Besitzer wechselte, den Spitzenplatz. Der Wert von Autoklassikern, insbesondere von Ferraris aus den 1950er und 1960er Jahren, steigt und steigt und lockt neue Fans, Investoren und Spekulanten an – und weckt Sorgen um eine Spekulationsblase.“Der GTO gilt heute als das Auto, das man besitzen muss”, sagte der kalifornische Händler Don Williams von Blackhawk Collection in einem Interview. “Er ist wie die Mona Lisa - ein Geheimnis umgibt ihn. Wenn man einen GTO hat, hat man eine großartige Sammlung.”Das Investmentpotenzial von Autoklassikern und die Möglichkeit, an Wettbewerben und Rennen teilzunehmen, hat neue Käufer angelockt. Die höchsten Preise für Investment-Grade-Autos wurden bei diskreten Privattransaktionen erzielt. Besitzer anderer Ferrari GTOs, darunter der Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason, haben in letzter Zeit Gebote zwischen 40 und 50 Millionen Dollar von Kaufinteressenten erhalten, sagten Händler.Der HAGI F Index für private und öffentliche Verkäufe seltener Ferraris ist in einem Jahr um 54,52 Prozent gestiegen, teilte die Historic Auto Group aus London im August mit.“Nichts geht mittelfristig so schnell hoch”, sagte HAGI- Gründer Dietrich Hatlapa in einem Interview. “Preissteigerungen von 55 Prozent sind in keinem Markt nachhaltig. Wir sagen nicht, dass der Markt zusammenbrechen wird. Er wird sich wohl im Lauf der Zeit einpendeln.” Seit mehr als 30 Jahren seien die Preise für die seltensten Ferraris durchschnittlich um 15 Prozent pro Jahr gestiegen, so Hatlapa.