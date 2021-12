Karen Schmidt 13.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

5.500 Euro weniger Rechner: So viel kostet die Garantiezinssenkung

Der Garantiezins in der Lebensversicherung sinkt zum 1. Januar von 1,75 auf 1,25 Prozent. Es kann sich also durchaus lohnen, noch in diesem Jahr einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Wie hoch die Kosten des niedrigeren Zinses sind, zeigt ein Rechner der WWK.