Themen-Aktienfonds 5G-Fonds von Neuberger Berman geht auf Sendung

Für ihren neuen Themenfonds hat sich die Fondsgesellschaft Neuberger Berman einen Mobilfunktrend ausgesucht, den sie in Asien spielen will. Am Ruder steht unter anderem ein Mann, der früher mal Chips entwickelt hat.