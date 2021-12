6 Fragen an Max Otte So wirken sich steigende Zinsen auf den Aktienmarkt aus

Wir befinden uns im „Endspiel“ um die Bereinigung des Schuldenbergs der Welt. Zinserhöhungen sind ein Teil des Endspiels. Es wird vor allem die Geldvermögen treffen, nicht so sehr die Aktien als Assetklasse. Allerdings werden auch Aktien nicht ungeschoren davonkommen.Das Endspiel findet bereits jetzt statt. Japan hat die Pensionskassen angewiesen, die Aktienquote massiv zu erhöhen. Nur wir Deutschen sitzen zunehmend auf Geldforderungen, während die deutschen „Hard Assets“ zunehmend von Ausländern gehalten werden. Relativ profitieren werden also diejenigen, die „Hard Assets“ haben. Aber auch da sind zwischenzeitlich massive Kurseinbrüche möglich.Wir richten uns mehr strategisch auf das Enspiel an den Kapitalmärkten aus als taktisch auf die Zinserhöhung. Vor allem kaufen wir Aktien von Unternehmen mit sehr robusten Geschäftsmodellen.Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und die ist nicht im Festgeld.Die Rally geht mit Rücksetzern und Unterbrechungen weiter.Zunächst einmal muss die Fed tatsächlich erhöhen. Das ist keinesfalls sicher, wie die Vergangenheit gezeigt hat.