Kapitalmarkt 2021 6 Risiken für Anleger

Börsentafel: Small- und Mid Caps sind in diesem Szenario besonders von Gewinneinbrüchen betroffen. | Foto: imago images / Westend61

Die Gewinne der Unternehmen erholen sich nach der Pandemie, allerdings etwas langsamer als von Anlegern und Analysten erwartet. Die ohnehin schon hohen Bewertungen sind nicht mehr zu rechtfertigen. Besonders hart trifft dies Small- und Mid Caps. Das Forward-KGV des deutschen Nebenwerte-Index M-Dax sinkt nur sehr langsam vom aktuellen Rekordhoch bei 161.

In den USA stagniert das Forward-KGV des Russell 2000 auf dem aktuell teuren Wert von 73. Anleger reagieren erschreckt und trennen sich in Scharen von Small- und Mid-Cap-Papieren. Die Panikwelle greift auch auf Blue-Chips über. Es kommt zum nächsten großen Crash am Aktienmarkt.

Eintrittswahrscheinlichkeit: 60 Prozent