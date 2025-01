Die Versicherungsbranche befindet sich in einem rasanten Wandel. Diese sechs Trends treiben transformative Veränderungen in der gesamten Branche voran, wobei die Versicherer innovative Ansätze verfolgen, um Kundenbedürfnisse, betriebliche Effizienz, Sicherheit, Risiken und Marktanforderungen zu adressieren.

1. Internalisierung von Prozessen

Versicherer werden im Jahr 2025 ihre wichtigsten Abläufe zunehmend internalisieren. Sie wollen ihre Abläufe straffen, Kosten senken und die Datensicherheit erhöhen. All dies kann durch die verbesserte Steuerung der Prozesse erreicht werden, die eine Internalisierung ermöglicht. Versicherer können so auch flexibler auf regulatorische Änderungen, Marktveränderungen und Kundenanforderungen reagieren.

Durch die Umstellung auf SaaS-Modelle (Software as a Service) können sie auch direkt mit Anbietern von Standardsoftware zusammenarbeiten, die sie bei der Implementierung und darüber hinaus unterstützen.

2. Präventionsgetriebene Versicherungsmodelle

Die proaktive Risikoprävention entwickelt sich zu einem Eckpfeiler der Versicherungsbranche. Durch die Fokussierung auf die Sicherheit und das finanzielle Wohlergehen der Kunden können präventionsorientierte Versicherungsmodelle die Schadenhäufigkeit verringern und den Versicherern die Möglichkeit geben, auf effektivere Weise mit den Versicherungsnehmern in Kontakt zu treten.

Damit können die Versicherer nicht nur die Kosten senken, sondern auch die Zufriedenheit der Kunden verbessern und ihre Loyalität fördern, indem sie sie bei der Bewahrung von Gesundheit, Sicherheit und Vermögen unterstützen.

Wir gehen davon aus, dass immer mehr Versicherer Technologien einsetzen werden, mit denen sie die für eine präventionsorientierte Versicherung erforderlichen Daten nutzen können: von IoT-Geräten in der Kranken-, Lebens- und Gebäudeversicherung, von Luftaufnahmen in der Gebäude- und Katastrophenversicherung, von telematischen Ortungsgeräten für die Kfz-Versicherung oder aus KI-, ML- und Blockchain-Anwendungen für die Betrugserkennung, Risikobewertung und Prognosetools. Die Versicherer können auf eine Fülle von Daten zugreifen, die den Kunden helfen, Schäden durch frühzeitige Warnungen und präventive Unterstützung zu vermeiden, was auch niedrigere Prämien für die Kunden ermöglicht.

3. Migration in die Cloud

Cloud-basierte Lösungen machen die digitale Transformation kosteneffizienter und dienen als optimale Basis für die Nutzung digitaler Tools, mit denen eine nahtlose Integration von Drittanbietertechnologien unterstützt wird. Die Cloud mit ihrer hohen Flexibilität und Skalierbarkeit wird zunehmend attraktiv für agile Versicherungsunternehmen, die die Notwendigkeit einer schnellen Anpassung an Marktveränderungen erkennen.

Cloud-Lösungen reduzieren die Infrastrukturkosten und die Hardware-Investitionen durch eine effizientere Skalierung nach oben und unten, etwa im Falle von Naturkatastrophen, wenn eine schnelle Skalierung zur Bearbeitung großer Mengen von Schäden unerlässlich ist. Cloud-Lösungen bieten auch ein hohes Maß an Sicherheit, das für Versicherer sonst nur mit großem Aufwand zu erreichen und zu erhalten ist. Sie bieten robuste Sicherheitsmaßnahmen und regelmäßige Sicherheits-Updates.

4. Embedded Insurance

Auch Embedded-Insurance-Modelle werden an Relevanz gewinnen. Kunden suchen bei ihrer Kaufentscheidung nach einem Mehrwert, Unternehmen möchten diese Kunden zufriedenstellen sowie neue Einnahmequellen erschließen und Versicherer schließlich wollen zusätzliche Kundensegmente adressieren – all dies führt zu einem Bedarf an Embedded Insurance. Dieser bedeutende Wandel im Versicherungsvertrieb, der Versicherungen integrierter, zugänglicher und kundenorientierter macht, wird zu einem wichtigen Katalysator für die Transformation der Versicherungslandschaft.

Dank Programmierschnittstellen (kurz APIs) und Kernplattformen wird die Integration von Versicherungen in digitale Plattformen vereinfacht. Durch die bessere Verfügbarkeit von Echtzeitdaten mit fortschrittlicher Verarbeitung können die Unternehmen ihre hyperpersonalisierten Versicherungsangebote bereitstellen.

Bereits heute finden sich Embedded-Insurance-Angebote bei Reisen, Produkten und im E-Commerce. Künftig werden aber auch verstärkt Sektoren wie die Immobilienbranche oder das Gesundheitswesen einen kontextbezogenen Versicherungsschutz anbieten.

5. Digitale Ökosysteme

Die Hauptgründe für die zunehmende Nutzung digitaler Ökosystemmodelle 2025 sind die Verbesserung der Kundenbindung und die Ausweitung der Marktreichweite. Das Kundenerlebnis ist für den Erfolg des Versicherungsgeschäfts entscheidend geworden, und das Ökosystemmodell bietet Versicherern die Möglichkeit, einen Mehrwert zu schaffen, ein besseres Nutzererlebnis zu bieten und personalisiertere Produkte zu entwickeln. Durch strategische Partnerschaften fördern Plattform-Ökosysteme die Innovation. Dieser kooperative Ansatz ermöglicht es den Versicherern, sich zu diversifizieren und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt relevant zu bleiben.

6. Talent-Transformation

Da die Branche auf KI, Datenanalyse und Automatisierung setzt, steigt der Bedarf an Talenten, die sich mit Data Science, Cyberrisiken und Technologie-Integration auskennen. Die Versicherungsbranche war bisher eine technikgetriebene Branche, die für Entwickler weniger attraktiv war als andere Branchen. Die Anforderungen der digitalen Transformation, einschließlich KI, Datenanalyse und Automatisierung, ziehen jedoch neue Entwickler-Talente an. Insbesondere die Generation Z möchte mit modernsten Tools, Plattformen und Technologien arbeiten; Legacy-Systeme und veraltete Programmiersprachen spielen auf ihrem Karriereweg keine Rolle.

Entwickler mit Fachkenntnissen in den Bereichen Data Science, Cyberrisiko und Technologie-Integration freuen sich deshalb über die Herausforderungen, die die Entwicklung im Versicherungswesen mit sich bringt.