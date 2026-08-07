René Benkos frühere Prunkvilla bei Innsbruck könnte zum Hotel werden. Der Insolvenzverwalter der zuständigen Familienstiftung prüft die touristische Nutzung des Anwesens.

Für René Benkos einstige Luxusresidenz in Innsbruck-Igls zeichnet sich eine neue Zukunft ab. Der Insolvenzverwalter der zuständigen Familienstiftung prüft laut übereinstimmenden Medienberichten, das Anwesen künftig touristisch zu nutzen – etwa als Hotel oder Chalet. Zuerst hatte die „Tiroler Tageszeitung“ darüber berichtet, mittlerweile liegt auch ein Schreiben des Verwalters an die Gläubiger vor, aus dem das Nachrichtenportal „finews.ch“ zitiert.

Hintergrund der Überlegungen ist demnach vor allem eines: Ein Verkauf der sogenannten „Villa N“ an eine Privatperson gilt als kaum realisierbar. Insolvenzverwalter Stefan Geiler schätzt laut „finews.ch“ allein die jährlichen Betriebskosten der Immobilie auf rund 500.000 Euro – als Privathaus sei das Anwesen damit „schlichtweg untauglich“. Ein Verkauf zum eigentlichen Marktwert dürfte kaum ohne erhebliche Abschläge gelingen; die tatsächlichen Herstellungskosten seien im Rahmen einer Verwertung realistischerweise nicht mehr hereinzuholen, so der Verwalter weiter.

Vom Schlosshotel zur Privatvilla – und zurück?

Damit würde sich der Kreis schließen – denn die Geschichte des Grundstücks begann einst genau umgekehrt: Bevor Benko das rund 6.000 Quadratmeter große Areal 2016 für etwa 11 Millionen Euro erwarb, stand dort das Schlosshotel Igls mit 18 Zimmern und Suiten sowie einem rund 200 Quadratmeter großen Luxusapartment. Benko ließ den Bestand abreißen und an gleicher Stelle eine private Villa errichten – nun könnte der Standort wieder in die touristische Nutzung zurückfinden, aus der er einst stammte.

Auch die Stadt Innsbruck zeigt sich einem Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ zufolge grundsätzlich gesprächsbereit. Sollte ein konkretes Projekt vorgelegt werden, wolle man dieses sorgfältig prüfen, wird Stadträtin Janine Bex zitiert. Für eine Hotelnutzung spreche laut dem Portal „Heute.at“ neben dem Ausstattungsstandard auch die Lage: In unmittelbarer Nähe befinden sich mit dem Gesundheitszentrum Park Igls und dem Lanserhof zwei auf medizinische Luxusaufenthalte spezialisierte Häuser.

Millionenschwere Ausstattung

Bekannt wurde die „Villa N“ vor allem wegen ihrer aufwendigen Innenausstattung. Im Keller des Anwesens ließ Benko für rund 2 Millionen Euro eine Nachbildung der Blauen Grotte von Capri errichten, für die Berichten zufolge rund 2.000 Quadratmeter Kunstfels verbaut wurden. Die Arbeiten sollen sich über etwa zweieinhalb Jahre erstreckt haben.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Hinzu kommen laut Medienberichten mehrere Hunderttausend Euro für Designermöbel, ein Entertainmentsystem, einen eigenen Clubfloor, einen Weinkeller sowie Silberbesteck. Insgesamt soll die Innenausstattung rund 8 Millionen Euro gekostet haben. Das aktuell auf etwa 60 Millionen Euro taxierte Anwesen verfügt zudem über einen großen Fitnessbereich, eine Bar mit Billardtisch und repräsentative Treppenaufgänge.

Verwertung im Schatten der Milliarden-Pleite

Die Überlegungen zur Hotelnutzung stehen im Zusammenhang mit der Insolvenz der Laura Privatstiftung – benannt nach Benkos Tochter –, der das Anwesen zugerechnet wird. Gegen die Stiftung wurden laut einem Bericht des „Standard“ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur APA Forderungen von 1,7 Milliarden Euro angemeldet; vom Landesgericht Innsbruck als berechtigt anerkannt wurden davon bislang lediglich 32,7 Millionen Euro.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Die Villa war bereits zuvor mehrfach Gegenstand von Berichten: 2024 hatte das österreichische Finanzamt wegen offener Umsatzsteuerforderungen von rund 12 Millionen Euro ein Pfandrecht auf das Anwesen eintragen lassen – die Laura Privatstiftung wies die Forderung damals als unrechtmäßig zurück.

Benko selbst sitzt seit dem 24. Januar 2025 in Innsbruck in Untersuchungshaft. Insgesamt sollen rund 3.000 Gläubiger Forderungen von mehr als 40 Milliarden Euro gegen ihn und Gesellschaften aus seinem früheren Firmengeflecht angemeldet haben – auch für Versicherer mit Engagement in der Signa-Gruppe bleibt der Fortgang der Verwertung relevant. Nach Bafin-Angaben waren zeitweise 46 deutsche Versicherer gegenüber Benko-Unternehmen exponiert, die Signal Iduna musste im Zuge der Pleite ihre Immobilieninvestments um mehr als 200 Millionen Euro abwerten.