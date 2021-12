6.000 Nutzer So entwickelte sich die Vermittler-App von Blaudirekt

Das ging ja schnell: Erst im Oktober stellte das Maklerpool Blaudirekt seinen angebundenen Maklern die Beratungsapp Simplr zur Verfügung. Die Anwendung knüpfte an den Hype um die Versicherungs-Apps an. Viele Maklerkunden installierten die Apps auf ihrem Smartphone, ohne darauf zu achten, dass sie damit automatisch in den Bestand des App-Anbieters wechseln. Die Makler hatten das Nachsehen. Mit der App wollte Blaudirekt dem Einhalt gebieten.

Nun verzeichnet das Maklerpool 6.000 App-Nutzer. Das erklärte Blaudirekt-Chef Oliver Pradetto auf dem Kongress Network Convention in Warschau, berichtet das Versicherungsjournal. Diese Zahl setzt sich nach Blaudirekt-Angaben aus rund 400 Blau-Direkt-Partnern und Mitarbeitern, ungefähr 4.900 Bestandskunden und zirka 700 Neukunden. Neukunden, die die App herunterladen, bekommen vom Maklerpool das Angebot, sich von einem Blaudirekt-Partner betreuen zu lassen.