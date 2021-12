64 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für deutsche Aktien

Auch wenn es faktisch keine Zinsen mehr gibt, bleiben deutsche Privatanleger dem Aktienmarkt weitgehend fern. Das bestätigen unter anderem Zahlen der Beratungsgesellschaft Ernst & Young aus dem vergangenen Jahr, denen zufolge 56 Prozent aller ausgegebenen Anteilscheine deutscher Großkonzerne in den Depots ausländischer Investoren liegen. Der Rest verteilt sich zu großen Teilen auf heimische Versicherungen und institutionelle Investoren. Zu groß scheint die Angst bei Privatanlegern vor den ständigen Rückschlägen zu sein.Das Nein der Briten zur EU hat jüngst auch den deutschen Leitindex Dax erneut abstürzen lassen, nachdem er sich in den Vormonaten wieder mühselig an die wichtige Schwelle von 10.000 Punkten herangetastet hat.