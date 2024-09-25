Schokolade, Uhren, Zoo und Kreuzfahrt Aktien, die mehr bieten als finanzielle Erträge

Zwei Frauen mit Geschenken: Einige Unternehmen geben ihren Aktionären zusätzlich zur finanziellen Dividende noch etwas obendrauf. Bildquelle: Sven Stoll mit Canva

Viele Aktiengesellschaften schütten jährlich eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Sie erhalten damit einen Teil des erwirtschafteten Gewinns. Aktueller Dividendenkönig in Deutschland ist wie im Vorjahr die Mercedes-Benz Group. Das Unternehmen schüttet in diesem Jahr rund 5,5 Milliarden Euro aus. Knapp dahinter folgt der Versicherungskonzern Allianz mit 5,4 Milliarden Euro (plus 18 Prozent). Volkswagen steigert die Ausschüttungssumme um 3 Prozent und belegt mit 4,5 Milliarden Euro den dritten Rang.

Vor allem Anlegende, die Wert auf eine gewisse Sicherheit und regelmäßige Erträge legen, schätzen diese sogenannten Dividendentitel – schließlich bieten sie neben der Chance auf Kursgewinne jedes Jahr auch die Chance auf ein ordentliches Zusatzeinkommen.

Diese Unternehmen „zahlen“ Sachdividende

Aber der Volksmund weiß: Geld ist nicht alles. Und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das haben auch einige Unternehmen erkannt – und beglücken ihre Aktionäre jedes Jahr mit einer Sachdividende, also einem kleinen oder größeren Geschenk. Wer Schokolade, Uhren, Zoobesuche oder Kreuzfahrten mag, sollte unbedingt weiterklicken!