Schokolade, Uhren, Zoo und Kreuzfahrt Aktien, die mehr bieten als finanzielle Erträge

Viele Aktiengesellschaften schütten jährlich eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Sie erhalten damit einen Teil des erwirtschafteten Gewinns. Aktueller Dividendenkönig in Deutschland ist wie im Vorjahr die Mercedes-Benz Group. Das Unternehmen schüttet in diesem Jahr rund 5,6 Milliarden Euro aus. Konkurrent BMW folgt mit einer Ausschüttung von 5,1 Milliarden Euro, den dritten Platz belegt die Allianz mit 4,6 Milliarden Euro. Vor allem Anlegende, die Wert auf eine gewisse Sicherheit und regelmäßige Erträge legen, schätzen diese sogenannten Dividendentitel – schließlich bieten sie neben der Chance auf Kursgewinne jedes Jahr auch die Chance auf ein ordentliches Zusatzeinkommen.

Diese Unternehmen „zahlen“ Sachdividende

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Aber der Volksmund weiß: Geld ist nicht alles. Und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das haben auch einige Unternehmen erkannt - und beglücken ihre Aktionäre jedes Jahr mit einer Sachdividende, also einem kleinen oder größeren Geschenk. Wer Schokolade, Uhren, Zoobesuche oder Kreuzfahrten mag, sollte unbedingt weiterklicken!