7 Argumente in Grafiken So können Berater ihren Kunden eine aktienbasierte Altersvorsorge schmackhaft machen

Während in anderen Ländern Mittel aus privater beziehungsweise betrieblicher Altersvorsorge die staatlichen Vorsorgeleistungen überwiegen, ist in Deutschland die gesetzliche Altersvorsorge immer noch die wichtigste Einkunftsart im Alter. Die Daten stammen von 2015: Drei Viertel der Brutto-Standardrente kommen hierzulande aus der ersten der drei Säulen der staatlich geförderten Altersvorsorge, der gesetzlichen Rente. Im Ländervergleich nimmt Deutschland im Vergleich zu anderen Industrieländer damit einen der hintersten Plätze ein. Im OECD-Durchschnitt stammen rund 61 Prozent der Renteneinkünfte vom Staat, 39 Prozent aus privater Vorsorge oder aus Leistungen des Arbeitgebers. In Australien bestreitet der Staat nicht einmal ein Drittel der Leistungen direkt.