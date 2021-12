Redaktion 19.02.2019

7 deutsche Metropolen So viel kostet eine Neubau-Eigentumswohnung

Eine Eigentumswohnung in einer Großstadt wie Berlin, Stuttgart oder Köln zu kaufen, ist momentan ein teures Vergnügen. Die Immobilien-Plattform Immobilienscout24 hat die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in sieben deutschen Metropolen gemessen: Von Ende 2017 bis Ende 2018 sind sie um bis zu 20 Prozent in die Höhe geschossen.