7. MLP Financial Planning Powertage Zinsfalle, Digitalisierung, Praxis-Workshops und Fußball-WM

Der Finanzdienstleister MLP hat bei der Zusammenstellung des Programms für die 7. MLP Financial Planning Powertage Wünsche der Besuche aus dem Vorjahr berücksichtigt. Das Motto der Veranstaltung in diesem Jahr: „Von Algorithmen bis Zinsfalle – Financial Planning analog und digital“.

Viele spannende Vorträge erwarten die Teilnehmer zu diesem Motto. Am ersten Tag wird Ökonom Hartwig Webersinke, Professor an der Hochschule Aschaffenburg, in seinem Eröffnungsvortrag beispielsweise auf die Entwicklung der Kapitalmärkte 2018 eingehen. Lars Pecoroni von Blackrock wagt einen Ausblick zum Thema Rohstoffe – von Gold bis hin zu seltenen Erden, während Philipp Prömm von Shareholder Value etwa über die Digitalisierung im Asset Management referiert.

Am Ende des ersten Tags steht außerdem ein gemütliches Abendessen an, bevor es anschließend zum Public Viewing des Viertelfinales der Fußball WM geht.

Finanzplanung in der Praxis

Tag 2 startet dann mit dem Thema „Mobile Banking, Payment, Fintechs, Blockchain und Co. - wie die Digitalisierung die Finanzbranche umkrempelt“. Hier liefert Payment-Experte und Blogger Maik Klotz interessante Einblicke. Auf der Agenda stehen außerdem unter anderem praxisnahe Workshops zu den Themen „Finanzplanung für spezielle Zielgruppen“ und „Finanzplanung und Honorare“.

Für alle Vorträge und Arbeitskreise gibt es CPD-Punkte für die Teilnehmer.

Hier noch einmal die wichtigsten Eckdaten

Was: 7. MLP Financial Planning Powertage

Wann: 11. bis 12. Juli 2018

Wo: MLP Campus, Alte Heerstr. 40, 69168 Wiesloch

