Einen Blick abseits des Mainstreams zu werfen, lohnt sich meist, gerade wenn es um Aktien geht. Denn kleinere Unternehmen werden von Analysten seltener begutachtet als ihre großen Pendants, in ihren Reihen finden sich mitunter unerkannte Perlen. Manche haben noch eine fantastische Wachstumsgeschichte vor sich. Das gilt auch für den deutschen Aktienmarkt.

Andererseits sind Small Caps auch kein Garant für Anlageerfolg. Gerade in den vergangenen Jahren lag das Segment über weite Strecken deutlich hinter den Blue-Chip-Aktien zurück. Das Rennen machten vor allem die großen Technologiewerte.

Im laufenden Jahr sind Nebenwerte dagegen erneut in den Anlegerfokus geraten. Die Rechnung zu Jahresbeginn lautete: Im Zuge der anstehenden Zinssenkungen könnten kleine Unternehmen aufholen. Denn ihre Finanzierungsbedingungen dürften sich dann wieder verbessern. Nun halten sich die großen Notenbanken mit beherzten Zinssenkungen zwar noch zurück. Dass es hier eine Trendwende gibt, ist jedoch schon spürbar.

Bei der französischen Fondsgesellschaft Comgest hat Fondsmanagerin Eva Fornadi das Segment der europäischen Small-Cap-Aktien im Blick. Dabei scannt sie auch den deutschen Markt. Sie glaubt: „Mittlerweile liegen die Wachstumserwartungen für kleine und mittlere Unternehmen über den Erwartungen für Large Caps.“ Anleger seien bei Käufen zwar noch zögerlich. Fornadi hält das für „eine Folge der enttäuschten Gewinnerwartungen der letzten 18 bis 24 Monate“. Aus dem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis der Aktien liest die Fondsmanagerin jedoch heraus: Der Preis für erwartetes Wachstum ist bei den Kleinwerten günstiger ist als bei den Großen. Gute Wachstumsmöglichkeiten misst sie dem Bereich auf jeden Fall zu.

Ebenso sieht man es beim Investmentmanager Walter Scott. „Am deutschen Aktienmarkt bieten gerade auch Unternehmen abseits der nationalen Champions im Automobil- und Industriesektor interessante Anlagechancen“, findet Roy Leckie, dortiger Co-Vorsitzender des Investment-Management-Komitees. Gemeinsam mit Kollegen und Client Investment Manager George Dent nimmt er seinerseits das hiesige Small-Cap-Universum unter die Lupe.

Hier stellen wir vor, von welchen deutschen Nebenwertetiteln sich die Anlagespezialisten aktuell besonders viel versprechen.

Carl Zeiss Meditec

Einjahres-Chart von Carl Zeiss © Wikifolio

Geschäftsmodell: Anbieter von Medizintechnik

ISIN: DE0005313704

Marktkapitalisierung: 5,76 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: -39,4 Prozent

Aktueller Kurs*: 62,500

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

George Dent, Roy Leckie © Walter Scott

Roy Leckie und George Dent: „Das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss ist in den Bereichen Ophthalmologie und Mikrochirurgie ein echter Marktführer. Bei ophthalmologischen Geräten steht es mit einem Anteil von 11 Prozent weltweit an zweiter Stelle. Auch in der refraktiven Chirurgie, der ophthalmologischen Diagnostik und bei hochwertigen Intraokularlinsen hat das Unternehmen eine dominierende Stellung. Zusätzlich gestärkt wird die Marktpositionen durch die weltweit alternden Bevölkerung. Der demographische Wandel und die zunehmende Bildschirmzeit der Menschen haben zu einem deutlichen Anstieg von Augenerkrankungen und damit auch entsprechender chirurgischer Behandlungen geführt.

Mit circa 60 Prozent Marktanteil hat das Unternehmen unserer Ansicht nach zudem eine beeindruckende Stellung bei Mikroskopen und Visualisierungssystemen. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Eigentümerstruktur des Unternehmens. Die Kontrolle liegt bei der Carl-Zeiss-Stiftung, die an dem Innovationsgedanken ihres verstorbenen Gründers festhält und entsprechend strategische Weitsicht und langfristiges Engagement für Forschung und Entwicklung in der gesamten Zeiss-Gruppe fördert.“

CTS Eventim

Einjahres-Chart von Eventim © Wikifolio

Geschäftsmodell: Vermarkter von Tickets für für Konzert-, Theater- und Sportveranstaltungen, Veranstalter von live-Events

ISIN: DE0005470306

Marktkapitalisierung: 7,72 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: +28,3 Prozent

Aktueller Kurs*: 77,900 Euro

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

Eva Fornadi © Comgest

Eva Fornadi: „Eventim ist der führende Ticketvertrieb in Europa und das zweitgrößte Ticketing-Unternehmen der Welt. Vor allem der Trend zum Online-Verkauf wirkt sich positiv auf die Gewinnspanne und das Wachstum aus. Die Schwäche aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 hat CTS Eventim deutlich hinter sich gelassen: 2023 wurden weltweit rund 83 Millionen Tickets verkauft, gegenüber 69 Millionen im Jahr davor. CTS Eventim konnte im ersten Quartal 2024 sein Ebitda auf 92,2 Millionen Euro steigern, ein Drittel mehr als im Vorjahresquartal. Der gute Start ins Jahr stimmt uns zuversichtlich für das Gesamtjahr.“

Infineon

Einjahres-Chart von Infineon © Wikifolio

Geschäftsmodell: Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobil-, Industrie- und Kommunikationsbranche

ISIN: DE0006231004

Marktkapitalisierung: 46,37 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: -8,8 Prozent

Aktueller Kurs*: 34,805 Euro

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

George Dent, Roy Leckie © Walter Scott

Roy Leckie und George Dent: „Infineon ist mit einem Marktanteil von über 20 Prozent der weltweit führende Hersteller von Leistungshalbleitern, die bei der Erzeugung, Übertragung und Nutzung von Strom eine wichtige Rolle spielen. Damit ist das Unternehmen mehr als doppelt so groß wie sein nächster Konkurrent, was die häufig zu hörenden Klagen über den Mangel an Technologieführern in Europa in Frage stellt.

Mehr als die Hälfte des Umsatzes kommt aus dem Automobilsektor, wo das Unternehmen Leistungshalbleiter für den Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen herstellt. Infineon fertigt zudem Mikrocontroller und Sensoren, die das Fahren automatisieren und die Fahrzeugsicherheit verbessern. Das Unternehmen ist sehr gut positioniert, um von den anhaltenden Innovationen in der Elektronik in diesem Sektor zu profitieren. Der Anteil der Leistungshalbleiter in einem Elektrofahrzeug ist viermal größer als in einem Auto mit Verbrennungsmotor.“

Merck KGaA

Einjahres-Chart von Merck © Wikifolio

Geschäftsmodell: Anbieter von Chemie-, Pharma- und Life-Science-Produkten

ISIN: DE0006599905

Marktkapitalisierung: 65,98 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: +3,5 Prozent

Aktueller Kurs*: 155,350 Euro

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

George Dent, Roy Leckie © Walter Scott

Roy Leckie und George Dent: „Merck wurde zwar 1668 gegründet, ist aber kein Relikt, denn das Unternehmen ist heute technologisch führend in den Bereichen Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Elektronik. Zu den wichtigsten Produkten im Bereich Biowissenschaften gehören Forschungschemikalien, Geräte für die Bioprozessindustrie sowie Testkits. Zudem bietet Merck verschiedene Dienstleistungen zur Unterstützung von Forschungsaktivitäten auf der ganzen Welt. Im Gesundheitswesen verfügt das globale Biopharmaziegeschäft über wichtige Bereiche in der Immunologie, insbesondere Multiple Sklerose, und in der Onkologie.

Merck ist stark in den Schwellenländern präsent und verzeichnet eine Erfolgsbilanz bei der Verlängerung der Lebensdauer von Produkten ohne Patentschutz. Der Geschäftsbereich Elektronik konzentriert sich hauptsächlich auf Spezialchemikalien für die Halbleiterindustrie und Gase, wo das Unternehmen eine starke Marktposition innehat. Mit starken Marktpositionen und einem Track Record in Sachen Innovation wird das Wachstum durch den starken strukturellen Rückenwind in allen drei Hauptgeschäftsbereichen weiter unterstützt.“

Nemetschek

Einjahres-Chart von Nemetschek © Wikifolio

Geschäftsmodell: Softwarekonzern mit Kerngeschäft Konstruktions-, Architektur- und Bauplanungssoftware

ISIN: DE0006452907

Marktkapitalisierung: 10,74 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: +39,4 Prozent

Aktueller Kurs*: 90,600 Euro

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

Eva Fornadi © Comgest

Eva Fornadi: „Dem deutschen Bausoftwareentwickler Nemetschek verhalfen starke Geschäftszahlen für 2023 und der Ausblick für 2024 mit erwartetem zweistelligen Umsatzwachstum und einer Ebitda-Marge von rund 30 Prozent zu Kursgewinnen. Dank seines erfolgreichen Umbaus trotzt Nemetschek der schlechten Baukonjunktur. Für 2024 erwarten wir trotz der höheren Vergleichsbasis aus 2023 ein zweistelliges und für 2025 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich.

Langfristig wird Nemetschek vom Trend zur Urbanisierung sowie der Digitalisierung der Bauwirtschaft profitieren, wo es mit seiner Bausoftware weltweit zu den Top-2-Playern gehört.“

Rational

Einjahres-Chart von Rational © Wikifolio

Geschäftsmodell: Anbieter von Küchentechnik

ISIN: DE0007010803

Marktkapitalisierung: 8,82 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: +16,9 Prozent

Aktueller Kurs*: 764,000 Euro

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

George Dent, Roy Leckie © Walter Scott

Roy Leckie und George Dent: „Gordon Ramsays 'Kitchen Nightmares' oder die Netflix-Serie 'The Bear' verbinden Großküchen zunächst mit Stress, Geschrei und starren Hierarchien. Rationals Engagement für Großküchen in aller Welt hingegen ist weder altmodisch noch dysfunktional. Rational ist ein deutscher Entwickler und Hersteller von professionellen Kochgeräten. Seine Schlüsselprodukte sind der Mehrzweck-Kombidämpfer, iCombi, und der ergänzende iVario, der Fritteusen, Wasserkocher und Kippbratpfannen ersetzt. Beide Produkte können den optimalen Garprozess ohne menschliche Aufsicht bestimmen. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten sind sie sehr energieeffizient, sparen Kochzeit und benötigen weniger Platz.

Der Marktanteil von Rational an den weltweiten Umsätzen mit Kombidämpfern wird auf etwas mehr als 50 Prozent geschätzt, was ungefähr dem Fünffachen der nächstgrößeren Konkurrenten entspricht. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass es über einen technologischen Vorsprung von fünf bis sieben Jahren verfügt. Mit einer breiten Marktpräsenz, technologischer Vorreiterschaft und bewährten Produkten dürfte das langfristige Wachstum vor allem in den wenig durchdrungenen Märkten wie den USA und Asien zu einem bedeutenden Wachstum führen.“

Scout24

Einjahres-Chart von Scout24 © Wikifolio

Geschäftsmodell: Digitale Immobilien-Anzeigenplattform

ISIN: DE000A12DM80

Marktkapitalisierung: 5,33 Milliarden Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: +24,6 Prozent

Aktueller Kurs*: 72,450 Euro

*Kaufkurs per 17. Juli Wikifolio/Lang & Schwarz

Eva Fornadi © Comgest

Eva Fornadi: „Scout24 ist in Deutschland vor allem bekannt durch die Kernplattform ImmoScout24, ist hierzulande die wichtigste digitale Plattform für Immobilien. Trotz des schwierigen Umfelds für Immobilien in Deutschland konnte das Unternehmen sein Wachstumsniveau von rund 10 Prozent jährlichem Wachstum auch in den letzten fünf Jahren halten. Nach hohen Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 lag der Fokus 2023 auf dem Thema Kostenkontrolle. Das führte zu einer Verbesserung der Gewinnmargen.

2023 lag das Umsatzwachstum bei 14 Prozent, das Ebitda-Wachstum bei 21 Prozent und der Gewinn pro Aktie konnte um 32 Prozent zulegen.“