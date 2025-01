in Aktien

Anleger, die in weltweite Marktführer investieren wollen, schauen oft nur Richtung USA. Damit lassen sie aber eine Region außer Acht, aus der einige der erfolgsreichsten Unternehmen der Welt stammen: die nordischen Länder. So haben Investoren in den vergangenen zehn Jahren auf dem schwedischen, dänischen und norwegischen Aktienmarkt deutlich höhere Renditen erzielt als mit breiten europäischen Indizes. Zudem bieten nordische Aktien ein Gegengewicht zu US-Werten und helfen Investoren, ihr Portfolio breiter aufzustellen.

Ikea, Lego, Spotify, Klarna: Beispiele für erfolgreiche Firmen aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland gibt es viele. Das Analysehaus Morningstar hat sieben nordische Aktien mit breiten Burggräben, also hohem Wettbewerbsvorteil, ausgemacht, die derzeit zu ihrem fairen Wert oder sogar darunter gehandelt werden.

Bei allen ausgewählten Unternehmen gehen die Analysten davon aus, dass sie ihren Wettbewerbsvorteil noch mindestens 20 Jahre aufrechterhalten können. Allerdings schränkt Morningstar ein: Die besten Unternehmen seien nicht immer auch die besten Aktien zum Kauf. Anleger sollten den Preis, den sie zahlen müssen, ebenso berücksichtigen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir sieben nordische Aktien, die den Morningstar-Analysten zufolge einen Blick Wert sind – sortiert nach Alphabet.