Als Schwellenländer gelten jene Staaten, die nach Pro-Kopf-Einkommen, Produktivität, Bildungsniveau und Technologiestandards kein klassisches Industrieland sind, die sich aber auf einem guten Weg dorthin befinden. Der geopolitische Gigant China etwa gilt weiterhin als ein Land, das erst auf der Schwelle zu einer Industrienation steht. Die großen Indexanbieter MSCI, FTSE und S & P Dow Jones sprechen jeweils rund 25 Ländern weltweit diesen Status zu.

Aus Investorensicht sind Schwellenländer ein durchaus spannendes Kapitel: Dort schlummern Anlagechancen, die sich aufgrund der wenigen Analysen, die es klassischerweise zu jenen Regionen gibt, erst beim genaueren Hinsehen zeigen. Eine gute Gelegenheit für Schnäppchenjäger und auch solche Anleger, die abseits der klassischen Investmentziele nach Möglichkeiten zur Streuung ihrer Anlagen suchen.

Wie Investoren auf die Emerging Markets blicken, ändert sich immer einmal wieder. In Zeiten, in denen die Länder im Trend liegen, boomen auch ihre Aktienmärkte. Dominiert Skepsis, wie zuletzt im Zuge der Zinserhöhungen der großen Notenbanken und einer Schwächephase Chinas, bekommen Unternehmen aus Schwellenmärkten das ebenfalls deutlich zu spüren – deutlicher als das in entwickelten Ländern der Fall ist. Das zeigen auch die Länder-Indizes: Die Schwellenländer-Barometer verlaufen in der Regel volatiler als die großen Industrieländer-Indizes.

Hans Selleslagh, Investmentanalyst und Sprecher von Freedom24, einer Marke des Brokers Freedom Finance Europe, hat sich unter den Emerging Markets umgesehen – und neben der Wirtschaftssupermacht China noch sieben weitere Länder identifiziert, denen er aus Investorensicht ein glänzendes Comeback voraussagt. Auf den folgenden Seiten stellen wir sie vor >>

China

Bouldern in Shanghai: China bietet Investoren weiterhin viele Chancen. © Imago Images / Xinhua

Einwohner 1.411 Millionen BIP 2024* 17.043 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 12.080 Euro BIP-Wachstum 2024* 4,6 Prozent

* Schätzung IWF

„Zweifellos bleibt China für viele Investoren aufgrund seiner schieren Größe, dynamischen Wirtschaft und laufenden Reformen im Mittelpunkt des Interesses. Das Land bietet einen riesigen Markt für Investitionen in verschiedene Sektoren. Der Fokus auf technologischen Fortschritt, Innovation und eine wachsende Mittelschicht schürt Optimismus bei den Investoren. Darüber hinaus erhöhen Chinas Bekenntnis zur Offenheit und die laufende wirtschaftliche Liberalisierung seine Attraktivität für ausländische Investitionen“, sagt Analyst Hans Selleslagh.

Indien

Parteimitglieder der BPP, darunter der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh (2. v. l.), auf einer Wahlveranstaltung: In Indien finden aktuell die auf sechs Wochen anberaumten Parlamentswahlen statt. © Imago Images / Hindustan Times

Einwohner 1.142 Millionen BIP* 3.620 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 2.511 Euro BIP-Wachstum 2024* 6,8 Prozent

* Schätzung IWF

„Indiens robustes Wirtschaftswachstum, die große Verbraucherbasis und laufende strukturelle Reformen machen es zu einem attraktiven Ziel für Investoren. Mit einem BIP von mehr als 3,7 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von über sechs Prozent pro Jahr bieten sich in Indien bedeutende Chancen in Bereichen wie Technologie, Infrastruktur, Gesundheitswesen und Konsumgütern. Die Initiativen der Regierung, das Geschäftsumfeld zu verbessern und die Infrastruktur zu entwickeln, stärken das Vertrauen der Investoren weiter und ziehen große multinationale Unternehmen auf den Markt“, sagt Analyst Selleslagh.

Vietnam

Straßenszene in Hanoi: Die vietnamesische Hauptstadt ist nach Ho-Chi-Minh-Stadt die zweitgrößte Stadt des aufstrebenden Landes. © Imago Images / Christian Offenberg

Einwohner 101 Millionen BIP* 429 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 4.250 Euro BIP-Wachstum 2024* 5,8 Prozent

* Schätzung IWF

„Vietnam sticht, dank seiner starken wirtschaftlichen Leistung und günstigen demografischen Daten, als vielversprechendes Investitionsziel hervor. Da ein Wachstum des BIPs weiterhin erwartet wird, profitiert Vietnam von einem robusten verarbeitenden Sektor, einer expandierenden Dienstleistungsbranche und wachsender Verbrauchernachfrage. Europäische Investoren dürften von Vietnams strategischen Lage in Südostasien und seiner wachsenden Integration in globale Lieferketten angezogen werden“, meint Selleslagh.

Philippinen

Kunden an einer Supermarkt-Obsttheke in Manila: Das Staatsgebiet der Philippinen umfasst mehr als 7.600 Inseln. © Imago Images / VCG

Einwohner 114 Millionen BIP* 434 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 3.798 Euro BIP-Wachstum 2024* 6,2 Prozent

* Schätzung IWF

„Die Philippinen bieten aktuell gute Anlagechancen, basierend auf dem Inlandsverbrauch, privaten Investitionen und der Entwicklung der Infrastruktur. Das starke prognostizierte Wachstum spiegelt die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes wider. Europäische Investoren werden von der jungen Bevölkerung der Philippinen und deren Englischkenntnissen sowie laufenden Infrastrukturprojekten angezogen. Diese treiben das Wachstum in verschiedenen Sektoren wie Bauwesen, Einzelhandel und Dienstleistungen an“, so Selleslagh.

Malaysia

Botanischer Garten in Kuala Lumpur © Image Images / Wirestock

Einwohner 33 Millionen BIP* 410 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 12.244 Euro BIP-Wachstum 2024* 4,4 Prozent

* Schätzung IWF

„Malaysia verfügt über eine vielfältige Wirtschaft und reiche natürliche Ressourcen. das macht das Land zu einem attraktiven Investitionsziel. Eine steigende Binnennachfrage, die Erholung im Tourismus und starke Exporte tragen zudem zur Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten bei. Europäische Investoren erkennen Chancen in Bereichen wie Fertigung, Energie und Technologie. Sie profitieren von der wachsenden Mittelschicht und den expandierenden Verbrauchermärkten“, sagt Analyst Selleslagh.

Indonesien

Hochäuser in Jakarta © Imago Images / HBLnetwork

Einwohner 280 Millionen BIP* 1.357 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 4.847 Euro BIP-Wachstum 2024* 5,0 Prozent

* Schätzung IWF

„Indonesien glänzt mit einer vielfältigen Wirtschaft und ist reich an natürlichen Ressourcen. Eine wachsende Mittelschicht befeuert die Inlandsnachfrage. Das Land ist zudem stark bei Exporten aufgestellt und setzt auf Einnahmen aus dem Tourismus. Investoren bieten sich Chancen in den Bereichen Fertigung, Energie und Technologie“, meint Selleslagh.

Thailand

Stand des thailändischen Beratungsunternehmens DGA Global auf einer Messe in Bangkok © Imago Images / ZUMA Press Wire

Einwohner 70 Millionen BIP* 505 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 7.184 Euro BIP-Wachstum 2024* 2,7 Prozent

* Schätzung IWF

„Thailand bleibt ein wichtiger Akteur in der ASEAN-Region und bietet Investoren Stabilität und Wachstumspotenzial. Mit einer robusten Wirtschaft und einer strategischen Lage zieht Thailand europäische Investitionen in verschiedene Sektoren wie Fertigung, Tourismus und die digitale Wirtschaft an. Infrastrukturprojekte, Regierungsinitiativen und qualifizierte Arbeitskräfte tragen zur Attraktivität Thailands als Investitionsziel bei“, so Selleslagh.

Bangladesch

Ananasstand auf einem Markt in Dhaka © Imago Images / ABACAPRESS

Einwohner 172 Millionen BIP* 418 Milliarden Euro BIP pro Kopf* 2.433 Euro BIP-Wachstum 2024* 5,7 Prozent

* Schätzung IWF

„Bangladesch entwickelt sich zu einem vielversprechenden Investitionsziel, das mittelfristig ein beschleunigtes Wachstum ermöglichen soll. Mit einer jungen Bevölkerung, verbesserter Infrastruktur und einem wachsenden verarbeitenden Gewerbe bietet Bangladesch insbesondere in den Bereichen Textilien, Pharmazeutika und Informationstechnologie Chancen für Investoren“, sagt Analyst Selleslagh.