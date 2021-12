Svetlana Kerschner / Iris Bülow 20.08.2015 Lesedauer: 2 Minuten

700.000 Euro Diese Bankvorstände verdienen das Gleiche wie der Volksbank-Halle-Chef

Was viel und was wenig ist, zeigt sich oft im Vergleich. Das gilt auch für Gehälter. Und der scheidende Vorstand der Volksbank Halle/Saale, die in punkto Bilanzsumme eher unter ferner liefen rangiert, spielt in Sachen Gehalt bei den Großen - oder zumindest bei den Mittelgroßen. DAS INVESTMENT.com hat zwei Vorstandschefs ausfindig gemacht, die das gleiche wie Manfred Kübler verdienen.