7,3 Milliarden Euro für die Fondsbranche Mischfonds: Absatzrekorde im August

Den Fondsgesellschaften sind im August netto 7,3 Milliarden Euro neue Gelder zugeflossen. Über die Hälfte entfällt auf Spezialfonds, die 5,3 Milliarden Euro einsammelten. Publikumsfonds steuerten 2,4 Milliarden Euro neue Gelder bei, nachdem sie im Juli einen Abfluss von 8 Millionen Euro verzeichnet hatten. Ausfreien Mandaten zogen Anleger im August 0,4 Milliarden Euro ab. Seit Jahresbeginn summiert sich das Neugeschäft der Fondsgesellschaften auf netto 63,2 Milliarden Euro.

Publikumsfondsvermögen auf über 900 Milliarden Euro gestiegen

Das Vermögen der Publikumsfonds ist seit Jahresbeginn von883 Milliarden Euro auf derzeit 900 Milliarden Euro gestiegen. Aktienfondssind seit April 2009 die volumengrößte Fondsgruppe. Sie verwalteten Ende August 2016 ein Vermögen von 325 Milliarden Euro. Mischfonds sind seit Februar 2015 die zweitgrößte Gruppe mit derzeit 221 Milliarden Euro. Es folgen Rentenfonds mit 200 Milliarden Euro und Immobilienfonds mit 87 Milliarden Euro. Die August-Absatzliste führen Mischfonds an. Sie sammelten 1,8 Milliarden Euro ein, so viel wie noch nie in diesem Jahr. Rentenfonds flossen 1,3 Milliarden Euro neue Gelder zu. Davon entfällt knapp die Hälfte auf Fonds mit Unternehmensanleihen. Aus Aktienfonds zogen Anleger unter dem Strich 0,5 Milliarden Euro ab. Hierbei verzeichneten allein Aktien-ETFs Rückgaben von 1,1 Milliarden Euro. Immobilienfonds sammelten 0,1 Milliarden Euro neue Gelder ein.

Deutsche Fondsbranche: über 7 Prozent am weltweiten Vermögen

Die deutsche Fondsbranche verwaltet derzeit ein Vermögen von 2,8 Billionen Euro. Bezogen auf das weltweite Vermögen von 38,1 Billionen Euro hat Deutschland einen Marktanteil von 7,3 Prozent. Der mit Abstand größte Fondsmarkt ist die USA. Dort verwalten Fondsgesellschaften ein Vermögen von 17,9 Billionen Euro. Aktienfondssind weltweit mit 14,9 Billionen Euro die volumenstärkste Fondsgruppe. Das entspricht einem Anteil von 39 Prozent. Es folgen Rentenfonds mit 22 Prozent und Mischfonds mit 18 Prozent.