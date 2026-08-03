Seit Anfang 2025 müssen europäische Finanzunternehmen die Regeln der Dora (geschrieben auch DORA) einhalten. Die EU-Verordnung soll den europäischen Finanzmarkt gegenüber digitalen Risiken sicherer machen . Dabei geht es nicht allein um Cyberangriffe, sondern auch um Vorfälle wie Systemstörungen oder -ausfälle.

Für viele Finanzunternehmen bedeutet die Dora-Verordnung auf den ersten Blick vor allem zusätzliche Arbeit. Vielerorts wurden eigene Dora-Teams aus der Taufe gehoben, die sich zwischenzeitlich um nichts anderes kümmerten als die neuen Vorgaben umzusetzen. Der Aufwand machte vielen Häusern spürbar zu schaffen.

Dass er sich jedoch durchaus lohnt, zeigt eine Auswertung der Bafin. Die Aufsicht hat die Meldedaten aus dem Vorfallmeldewesen für das Jahr 2025 ausgewertet – und liefert damit ein detailliertes Bild davon, wie oft und auf welche Weise es in der Finanzbranche tatsächlich zu IT-Problemen kommt.

1.200 betroffene Unternehmen, 733 Vorfälle

Artikel 19 der Dora-Verordnung zwingt Finanzunternehmen branchenübergreifend dazu, gravierende IKT-Probleme (IKT = Informations- und Kommunikationstechnik) an ihre jeweils zuständige Aufsicht weiterzugeben – hierzulande also an die Bafin.

Das Ergebnis für das erste vollständige Berichtsjahr: 733 Meldungen liefen bei der Bafin auf, rund 1.200 Institute waren mindestens einmal betroffen. Dabei blieb es für 43 Prozent der betroffenen Häuser bei einem einzigen Vorfall im gesamten Jahr, 96 Prozent kamen auf höchstens vier. Nur eine kleine Gruppe von sechs – überwiegend großen – Unternehmen häufte mehr als zehn Meldungen an.

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Die meisten Meldungen kamen dabei von Banken. Das führen die Finanzaufseher zum einen auf deren schlichte Anzahl zurück, zum anderen auch auf ihr Geschäftsmodell: Online-Banking und Kartenzahlung werden massenhaft genutzt, entsprechend schnell überschreitet ein dortiger Ausfall die Meldeschwellen.

Achillesferse bleibt das Drittparteien-Risiko

Aufschlussreich ist der Blick auf die Ursachen: In rund der Hälfte der Fälle lag das eigentliche Problem gar nicht im eigenen Haus, sondern bei einem externen Partner – einem IT-Dienstleister oder einem anderen Institut. Weil solche Störungen typischerweise mehrere Kunden eines Anbieters gleichzeitig treffen, hat die Bafin dafür eine eigene Kategorie geschaffen: den „übergreifenden Vorfall“. Betroffene Dienstleister dürfen ihn dann gebündelt für alle betroffenen Institute in einer einzigen Sammelmeldung angeben – statt dass für jedes Institut eine eigene Meldung nötig wäre.

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Diese Bündelung erklärt einen auffälligen Effekt in der Statistik: Rund 60 übergreifende Vorfälle betrafen 2025 so viele Institute, dass daraus 315 einzelne Vorfälle in der Zählung wurden – auch wenn die Meldung an die Bafin dahinter gebündelt erfolgen konnte. Diese Häufung erzeugt die sichtbaren Ausschläge nach oben im ersten und vierten Quartal. Klammert man diesen Häufungseffekt aus und schaut nur auf Vorfälle mit einer jeweils eigenständigen Ursache, verläuft die Kurve übers Jahr deutlich gleichmäßiger.

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Zu einem ähnlichen Bild kommt die Bafin, wenn sie die Vorfälle statt nach Ursache nach Typ sortiert: Auch hier laufen mehr als die Hälfte aller Meldungen unter dem Sammelbegriff „externe Ereignisse“ – Probleme, die ursprünglich bei einem Dienstleister, einer Finanzmarktinfrastruktur oder einem anderen Institut auftreten. Daneben zählen aber auch klassische Systemausfälle im eigenen Haus zu den häufigen Ursachen – laut Bafin nicht selten schlichte Konfigurationsfehler in Software oder bei Updates

Daneben zählen aber auch klassische Systemausfälle im eigenen Haus zu den häufigen Ursachen – laut Bafin nicht selten schlichte Konfigurationsfehler in Software oder Fehler im Zuge von Updates.

Nur 11 Prozent Cyberangriffe – bei vermutlich höherer Dunkelziffer

Nur rund 11 Prozent der gemeldeten Vorfälle waren tatsächlich Cybersicherheitsvorfälle. Wichtig für die Einordnung: In diese Zahl fließen ausschließlich erfolgreiche Angriffe ein. Die Zahl der abgewehrten Angriffsversuche liegt deutlich höher – das tatsächliche Risiko ist also größer, als die reine Meldestatistik zunächst vermuten lässt. Auffällig auch hier: In gut zwei von fünf Fällen saß das eigentliche Ziel der Angreifer gar nicht beim gemeldeten Finanzunternehmen, sondern bei dessen Dienstleister – die Attacke traf das Institut also gewissermaßen nur als Nebenwirkung.

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Wie real und weitreichend das Risiko von Cyberangriffen ist, zeigte sich erst im Juni 2026 am Fall der V-Bank: Die Münchner Depotbank für unabhängige Vermögensverwalter wurde Opfer eines Hackerangriffs, der nicht ihre eigene Infrastruktur traf, sondern einen externen IT-Dienstleister. Über diesen Umweg gelang es den Tätern, personenbezogene Daten von Kunden und Geschäftspartnern zu entwenden – auf Konten, Gelder oder Zugangsdaten hatten sie dagegen keinen Zugriff, wie man bei der Bank betonte.

Der Fall zeigt exemplarisch, warum gerade Finanzdienstleister ein attraktives Ziel sind: Sie verwalten sensible Kundendaten und sind zugleich über viele Schnittstellen mit externen Anbietern vernetzt. Jede dieser Schnittstellen vergrößert die Angriffsfläche.

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Beim Angriffsmuster führt weiterhin Phishing die Liste an – mit einer neueren Tendenz: Kriminelle setzen zunehmend Künstliche Intelligenz ein, um ihre Täuschungsversuche glaubwürdiger zu machen.

Als besonders gefährlich stuft die Bafin indessen Ransomware ein: Gelingt es Angreifern, Daten zu verschlüsseln und gleichzeitig zu kopieren, kann das den Geschäftsbetrieb eines Instituts über Wochen oder Monate lahmlegen. Auch DDoS-Angriffe, die Datennetze mit Anfragen überlasten und etwa Online-Dienste stören, gehören zum festen Repertoire von Cyber-Kriminellen.

Dora - beziehungsweise deren technische Regulierungsstandards (RTS) – verpflichten Finanzunternehmen deshalb zu einem strukturierten Vorgehen: Kritische, von außen angreifbare Schwachstellen müssen sofort nach Bekanntwerden eines Vorfalls analysiert und geschlossen werden. Ist das kurzfristig nicht möglich, müssen zumindest risikomindernde Maßnahmen greifen.

Dora ist mehr als ein weiteres Compliance-Thema

Die Dora-Verordnung gehe weit über eine „weitere Compliance-Pflicht“ hinaus, mahnten die Unternehmensberater Christian Eder und Alexander Fischer von Ypsilon jüngst in einem Gastbeitrag im private banking magazin: Sie zwinge Unternehmen dazu, ihre kritischen Funktionen, Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten organisationsweit transparent zu machen. Dies sei eine „strategischen Führungsaufgabe“.

Gerade für mittelständische Kapitalverwaltungsgesellschaften und Vermögensverwalter sei der Umsetzungsaufwand allerdings erheblich, räumen sie ein. Denn zwar gelte bei Dora durchaus das Prinzip der Proportionalität: Für kleinere Teilnehmer wurden die Regeln vereinfacht. Allerdings fehlten gerade bei mittelgroßen Häusern oft sowohl die Ressourcen, die große Banken zur Verfügung haben, als auch die erleichterten Regeln für Kleinstunternehmen.

Aufwand für Cybersicherheit dürfte hoch bleiben

Die Zahlen zu den IKT-Vorfällen liefern gewissermaßen die empirische Bestätigung für das, was die Bafin, aber auch Unternehmensberater wie Eder und Fischer seit Monaten predigen: Die Vernetzung im Finanzsektor macht Institute verwundbar – nicht allein durch die eigene IT, sondern zunehmend auch durch die IT von Dienstleistern.

Der viel beklagte bürokratische Aufwand rund um Dora dürfte sich vor diesem Hintergrund kaum verringern. Im Gegenteil: Je enger Finanzunternehmen mit Cloud-Anbietern, Softwarehäusern und weiteren IKT-Dienstleistern vernetzt sind, desto wichtiger wird ein lückenloses Bild der eigenen Abhängigkeiten.