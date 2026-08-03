Bafin
Dora: Bafin legt Zahlen zu Cyber-Risiken im Finanzsektor vor
Zwischenbilanz Dora 733 Vorfälle: Bafin legt Zahlen zu Cyber-Risiken im Finanzsektor vor
Seit Anfang 2025 müssen europäische Finanzunternehmen die Regeln der Dora (geschrieben auch DORA) einhalten. Die EU-Verordnung soll den europäischen Finanzmarkt gegenüber digitalen Risiken sicherer machen. Dabei geht es nicht allein um Cyberangriffe, sondern auch um Vorfälle wie Systemstörungen oder -ausfälle.
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