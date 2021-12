Redaktion 14.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

75 Millionen Euro an Alterungsrückstellungen Bei diesen PKV-Anbietern wird am meisten umgedeckt

In der privaten Krankenversicherung wurden 2015 rund 75 Millionen Euro an Alterungsrückstellungen zwischen den Anbietern hin und her verschoben. Netto auf die größten Zuwächse kam die Hansemerkur, während die Axa im Saldo die größten Abflüsse zu verzeichnen hatte.