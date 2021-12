75 Millionen Euro Brite sucht weggeworfene Bitcoins auf Müllkippe

Im Jahr 2013 hatte James Howell eine Festplatte weggeschmissen. Darauf waren 7.500 Bitcoins gespeichert.

75 Millionen Euro

Seine damalige Suche war erfolglos. Die Bitcoins haben ihren Wert seitdem von etwa 5 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro gesteigert.

Die Müllkippe will Howell jetzt intensiv unter die Lupe nehmen. Bislang fehlt ihm dafür aber die Erlaubnis der Stadt.

2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoins2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-BitcoinsZustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-BitcoinsZustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-BitcoinsZustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern Zustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern Zustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern Zustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern Zustimmung der Stadt nötig Und so will er die Müllhalde noch immer durchackern Die Müllkippe will

d

2013 hatte James Howell unbedacht eine Festplatte weggeworfen. Darauf befand sich jedoch ein kostbarer Schatz: 7.500 Bitcoins. Schon damals machte er sich auf die Suche, da die Kryptowährung etwa 5 Millionen Euro wert gewesen wären. Heute wären es rund 75 Millionen Euro. - derstandard.at/2000069716063/Brite-sucht-nach-2013-weggeworfener-Festplatte-mit-7-500-Bitcoinsv