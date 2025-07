Veränderte makroökonomische Bedingungen und nachlassende geopolitische Spannungen verändern die Marktstimmung und trüben die kurzfristigen Aussichten für Gold. Nachdem die Goldpreise Anfang dieses Jahres Rekordhöhen erreicht hatten, sind sie nun wieder zurückgegangen, was bei Anlegern eine neue Frage aufwirft: Ist die Rallye des Edelmetalls vorbei oder handelt es sich lediglich um eine Pause vor dem nächsten Anstieg?

War der jüngste Anstieg des Goldpreises nur ein kurzfristiger Höhepunkt?

Gold war 2025 eines der Vermögenswerte mit der besten Performance und stieg seit Jahresbeginn (Stand: Anfang Juli 2025) um 25 Prozent, was auf die starke Nachfrage von Anlegern und Zentralbanken zurückzuführen ist.

Die Preise erreichten Ende April ihren Höchststand, angetrieben durch Zölle, hohe Unsicherheit und Marktvolatilität. Ein weiterer Höchststand wurde Anfang Mai erreicht, was zum Teil auf einen schwächeren US-Dollar zurückzuführen war, und der Anstieg Mitte Juni wurde weitgehend durch geopolitische Risiken befeuert.

Seit dem Höchststand im April wurde Gold jedoch überwiegend seitwärts in einer breiten und volatilen Spanne von 3.200 bis 3.400 US-Dollar pro Unze gehandelt und hat in letzter Zeit etwas an Dynamik verloren. Angesichts der Handelspolitik und der wirtschaftlichen Unsicherheit, der Auswirkungen der Zölle auf die US- und die Weltwirtschaft sowie der anhaltenden Käufe durch die Zentralbanken scheint das Metall mittelfristig gestützt zu sein.

Da jedoch keine größeren geopolitischen Ereignisse zu verzeichnen sind, die normalerweise die Nachfrage der Anleger ankurbeln würden, und da die Käufe von Schmuck und Münzen zurückgehen, glauben wir, dass die starke Aufwärtsdynamik ihren Höhepunkt erreicht hat.

Was hat den Rückgang des Goldpreises seit seinem Höchststand im April 2025 von etwa 3.500 US-Dollar verursacht?

Im April eskalierten die Spannungen zwischen den USA und China erheblich, was zu einer deutlichen Erhöhung der Zölle auf beiden Seiten des Pazifiks führte. Wir beobachteten eine erhöhte Volatilität an den Märkten, eine Situation, in der Gold in der Regel gut abschneidet.

Infolgedessen stieg die Nachfrage der Anleger erheblich an. Seitdem haben sich die Bedingungen jedoch verbessert. Die gemeinsame Erklärung vom 12. Mai über einen Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China signalisierte Fortschritte, und die Zölle wurden gemildert. Unterdessen scheinen sich die grenzüberschreitenden Feindseligkeiten zwischen dem Iran und Israel mit der von beiden Ländern vereinbarten Waffenruhe zumindest kurzfristig entspannt zu haben.

Gleichzeitig sehen wir Anzeichen für eine Abschwächung der Nachfrage nach Schmuck und Münzen, was vor allem auf die hohen Preise und die Volatilität zurückzuführen ist. In Indien, einem wichtigen Markt für Gold, schien die Kaufbereitschaft der Verbraucher während wichtiger Festtage etwas zurückzugehen. Der Gesamtwert der Käufe bleibt zwar hoch, dies scheint jedoch eher auf die gestiegenen Preise als auf die Menge zurückzuführen zu sein.

Handelt es sich um eine vorübergehende Korrektur oder um eine Trendwende?

Trotz der erhöhten regionalen Instabilität aufgrund des Konflikts zwischen dem Iran und Israel konnten die Goldpreise ihre Höchststände vom April nicht übertreffen. Wir glauben, dass die Goldkäufe der Zentralbanken im ersten Quartal 2025 sowohl sequenziell als auch im Jahresvergleich geringer ausfielen, was darauf hindeutet, dass sich der Trend zur Diversifizierung des Dollars zwar fortsetzen dürfte, die hohen Goldpreise jedoch einen Teil der Nachfrage der Zentralbanken dämpfen könnten.

Die Positionierung der Anleger in börsengehandelten Fonds (ETFs) hat in diesem Jahr stark zugenommen, aber dieser Trend spiegelt sich nicht in den Terminkontrakten wider. Zwar gibt es genügend Katalysatoren, um die Goldpreise auf dem aktuellen Niveau zu stützen, doch könnte sich eine nachhaltige Rallye von hier aus als schwieriger erweisen.

Steuert Gold auf 4.000 US-Dollar zu – oder fällt es zurück auf 2.800 US-Dollar?

Wir sehen eine große Bandbreite an Goldpreisprognosen, von bullischen Zielen von 4.000 US-Dollar bis zu bärischen Prognosen von fast 2.400 US-Dollar für 2026, was die zugrunde liegende Marktunsicherheit widerspiegelt.

Um die Dynamik besser zu verstehen, sollte die Nachfrage unserer Meinung nach in drei Segmenten betrachtet werden: Zentralbanken, institutionelle Anleger und physische Nachfrage nach Münzen und Schmuck.

Seit 2022 haben die Zentralbanken ihre Goldbestände strukturell erhöht, um eine Diversifizierung weg vom US-Dollar zu erreichen; viele Zentralbanken in Schwellenländern haben noch Spielraum, um ihre Goldallokationen auszuweiten. Im Gegensatz dazu haben die hohen Preise begonnen, die physische Nachfrage nach Gold zu dämpfen.

Die Nachfrage der Anleger war in diesem Jahr angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken aufgrund der Wahrnehmung von Gold als sicherer Hafen bislang sehr stark. Unserer Ansicht nach würde eine starke Aufwärtsdynamik des Goldpreises gegenüber dem aktuellen Niveau erfordern, dass die Anleger ihre Allokationen weiter erhöhen – was unserer Meinung nach schwierig sein dürfte. Und wie immer in Zeiten hoher Rohstoffpreise werden Anreize für das Angebot und das Recycling geschaffen, was das Aufwärtspotenzial der Rally begrenzen könnte.

Was müsste passieren, damit Gold seinen jüngsten Höchststand übertreffen kann?

Eine Kombination aus schwächerem Wachstum aufgrund von Zöllen und einem Anstieg der Inflation könnte die US-Notenbank Fed in eine abwartende Haltung versetzen und den US- Dollar weniger attraktiv machen. Dies könnte sich positiv auf den Goldpreis auswirken, da wir glauben, dass Gold nach wie vor eine zuverlässige Absicherung gegen Unsicherheit, Rezession und Stagflationsrisiken darstellt.

Darüber hinaus könnten eine deutliche Eskalation geopolitischer Konflikte oder Handelskriege positive Katalysatoren für einen Anstieg des Goldpreises sein. Wir gehen davon aus, dass die Goldkäufe der Zentralbanken aufgrund der anhaltenden Defizite und der politischen Unsicherheit in den Vereinigten Staaten, die zu einer Diversifizierung des Dollars führen, ebenfalls anhalten werden.

Was müsste hingegen geschehen, damit der Goldpreis noch weiter zurückgeht?

Wir sehen Anzeichen dafür, dass Anleger ihr Goldengagement reduzieren. Die Positionierung in Futures ist zurückgegangen, und die ETF-Bestände beginnen sich zu verringern. Wenn sich die Stimmung weiter verbessert und die Zölle letztlich weniger schädlich für das Wachstum sind, könnten Anleger unserer Meinung nach wieder in risikoreiche Anlagen rotieren, was den Goldpreis belasten könnte.

Wir sehen auch Anzeichen für eine schwächere physische Nachfrage in wichtigen Märkten wie Indien, da Privatanleger und Verbraucher aufgrund der hohen Preise und der Volatilität ihre Käufe verzögern oder reduzieren.

Wie zuverlässig sind Goldpreisprognosen angesichts der Marktvolatilität?

Bislang wurden die Goldpreisprognosen im Jahr 2025 von den meisten großen Prognoseinstituten vier- bis fünfmal geändert, was weit über die üblichen vierteljährlichen oder halbjährlichen Aktualisierungen hinausgeht.

Dies unterstreicht, wie volatil und unvorhersehbar das aktuelle Umfeld ist, was es besonders schwierig macht, sich bei Anlageentscheidungen ausschließlich auf Prognosen zu verlassen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Fundamentaldaten wie die vierteljährlichen Käufe der Zentralbanken, die Goldreserven in den Bilanzen der Zentralbanken, die Positionierung von Futures und ETFs sowie die Korrelation von Gold mit dem US-Dollar. Außerdem verfolgen wir aufmerksam Wirtschafts- und Handelsnachrichten, um die Stimmung und Dynamik einzuschätzen.

Was sollten Anleger bei Goldunternehmen derzeit beachten?

Etwa 80 Prozent des geförderten Goldes stammt aus Schwellenländern, was Anlegern in Schwellenländern zahlreiche Investitionsmöglichkeiten bietet. Unser Ansatz für Investitionen in Goldunternehmen in Schwellenländern umfasst eine gründliche Analyse der Geschäftstätigkeit und Finanzlage des Unternehmens sowie des Goldmarktes insgesamt.

Außerdem unterziehen wir Goldminenunternehmen einem Stresstest, um ihre Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Preisszenarien zu prüfen, wobei wir uns auf Unternehmen konzentrieren, die in den Ausbau ihrer Reserven investieren und gleichzeitig Abwärtsrisiken kontrollieren. Wir glauben, dass das aktuelle Umfeld disziplinierten Produzenten gute Absicherungsmöglichkeiten bietet.

Über die Autorin:



Alexandra Symeonidi ist Analystin für Unternehmensanleihen und Nachhaltigkeit im Team für Schwellenländeranleihen von William Blair Investment Management.