8 Kritikpunkte des AfW-Chefs Norman Wirth „Bafin darf keinen Provisionsdeckel einführen“

Kalender: Am heutigen 23. Februar tritt das deutsche IDD-Umsetzungsgesetz in Kraft. | Foto: DAS INVESTMENT

„Der Zeitpunkt für die Konsultation ist äußerst misslich“, kommentiert Wirth den Zeitplan Finanzmarktregulierung. „Die Änderung des Rundschreibens soll erklärtermaßen zu einer einheitlichen Auslegung und Rechtsanwendung der neuen gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (IDD) in der Praxis beitragen“, so Wirth.

„Nun tritt jedoch der größte Teil der damit verbundenen neuen Vorschriften bereits zum 23. Februar in Kraft.“ Insofern kämen die Hinweise der Bafin mit dem Rundschreiben zu spät. „Anderseits ist die neue Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) bisher nur in einem Entwurf bekannt“, so Wirth in der AfW-Stellungnahme zu dem Schreiben weiter. „Hierfür kommen die Hinweise der BaFin – soweit sie Themen aus der VersVermV betreffen, zu früh.“