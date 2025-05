Die EU-Kommission will die Nachhaltigkeitsberichterstattung einfacher und praktikabler gestalten und dabei auch mehr Rücksicht auf die Belange kleinerer Firmen nehmen. Kern ihrer sogenannten „Omnibus“-Vorschläge: Unternehmen sollen weniger Berichtspflichten im Rahmen der ESG-Berichtserstattung erfüllen müssen. Die Regeln sollen zudem richtlinienübergreifend besser aufeinander abgestimmt werden.

Dazu hat sich nun der europäische Fondsverband Efama zu Wort gemeldet. Bei Efama begrüßt man die Vorschläge, den Regulierungsaufwand zu reduzieren. Mit Blick auf die Interessen seiner Verbandsmitglieder ruft Efama dazu auf, die Perspektive der Investoren stärker zu berücksichtigen. Efama verweist auf die anstehende Überarbeitung der Nachhaltigkeitsregulierungen CSDDD (Lieferkettensorgfaltspflichten), CSRD (Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen) und CSRD („Offenlegungsverordnung“).

Fokus auf investitionsrelevante Informationen

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ließe sich erheblich vereinfachen, wirbt Efama. „Nur entscheidungsrelevante Informationen sind notwendig“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Efama arbeitet aktuell an einem eigenen Vorschlag für einen reduzierten Datensatz im Rahmen der European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Nach Einschätzung des Verbands könnte dieser Ansatz den Berichtsaufwand um immerhin 80 Prozent verringern.

Mit Blick auf die anstehenden Überarbeitungen der Nachhaltigkeitsregulierung macht Efama vier Vorschläge:

Schlankere Berichtspflichten für Unternehmen: Die Menge an Nachhaltigkeitsinformationen, die Unternehmen berichten müssen, soll deutlich schrumpfen: Qualität statt Quantität. Die abzufragenden Datenpunkte sollen sich um etwa 80 Prozent reduzieren und sich auf numerische Daten (wie zum Beispiel Kohlenstoffemissionswerte) konzentrieren, statt umfangreiche Textbeschreibungen zu fordern. Freiwillige Reporting-Teilstandards: Efama plädiert für einen vereinfachten, optionalen Berichtsrahmen für kleine Unternehmen, die die EU-Kommission von der Berichtspflicht gänzlich befreien will. Die Kommission hatte vorgeschlagen, Unternehmen nur ab einem gewissen Schwellenwert zu erfassen. Efama befürchtet in dem Fall eine Datenlücke und schlägt vor, eine vereinfachte Version der Standards zu erstellen. Diese sollten kleinere Unternehmen freiwillig nutzen können. Rechtssicherheit für Fondsgesellschaften: Efama fordert Klarheit, dass nicht auch noch die Vermögensverwalter über das verwaltete Kundenvermögen (Assets under Management) im Rahmen der CSRD berichten müssen – denn die Gesellschaften verwalteten lediglich das Geld von Kunden, besäßen die Investments jedoch nicht selbst. Unabhängigkeit von ESG-Datenprovidern: Die reduzierte Nachhaltigkeitsberichterstattung solle Vermögensverwalter nicht dazu zwingen, potenziell teure Daten von externen ESG-Datenanbietern kaufen zu müssen. Vielmehr solle zwar Verwaltungsaufwand wegfallen, gleichzeitig sollten Investoren weiter Zugang zu allen relevanten Nachhaltigkeitsinformationen haben, die sie für fundierte Anlageentscheidungen benötigten.

Konsistente Regulierung gefordert

Ein zentrales Element der von der EU-Kommission angestrebten „Omnibus“-Maßnahmen ist die sogenannte „Stop-the-Clock“-Richtlinie, die am 17. April in Kraft getreten ist. Sie verschiebt wiederum die Anwendungspflicht der Richtlinien CSDDD und CSRD. Die EU-Mitgliedstaaten müssen sie bis zum 31. Dezember 2025 in nationales Recht umsetzen.

Efama fordert, Änderungen am Omnibus-Vorschlag stets mit dem breiteren Regulierungsrahmen abzustimmen. Die gesamte Nachhaltigkeitsregulierung sollte unbedingt konsistent sein.