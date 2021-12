Redaktion 16.01.2018 Lesedauer: 1 Minute

800 Milliarden Euro Fondsvolumen Norwegens Staatsfonds schlägt den Markt

Lohnt sich aktives Fondsmanagement? Diese Frage hatten Medien in Norwegen auch in Bezug auf den Staatsfonds des skandinavischen Landes gestellt. Die jetzt veröffentlichte Antwort an die Regierung in Oslo ergab: Der Fonds hat seit seiner Auflegung im Jahr 1998 den Markt übertroffen.