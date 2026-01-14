Während alle auf KI starren, notieren Healthcare-Aktien so günstig wie zuletzt 2009, beobachtet Conrad Lauterbach, Vorstand beim Vermögensverwalter Allington Investors.

Tipp vom Vermögensverwalter Healthcare: 85 Prozentpunkte Vorsprung seit 1999 – und keiner schaut hin

Gesundheit als Anlagethema ist langfristig eine gute Idee, findet Gastautor Conrad Leuterbach.

Wegen des großen Hypes um AI-, Technologie- und Rüstungsaktien vergessen viele Investoren einen der attraktivsten langfristigen Outperformer am Aktienmarkt – den Healthcare-Sektor. So hat der MSCI World Healthcare den MSCI World seit Anfang 1999 um 85 Prozentpunkte geschlagen.

Für die aktuelle Unbeliebtheit ist vor allem die schlechte relative Performance des Sektors in den letzten drei Jahren mit einem Ergebnis von plus 15,7 Prozent im Vergleich zum MSCI World mit plus 64,6 Prozent verantwortlich. In einem von heißen Trends geprägten Markt ist das für viele Investoren genug, um dem Sektor Healthcare den Rücken zuzuwenden.

Zusätzlich kam im vergangenen Jahr vor allem die Sorge um die Gesundheitspolitik der Regierung Trump auf. Sie stellt kurzfristig zwar eine Herausforderung dar, langfristig ändert sie aus unserer Sicht aber nichts an den grundsätzlich attraktiven Eigenschaften eines Healthcare-Investments. Die konjunkturelle Unabhängigkeit der Umsätze und das defensive, langanhaltende Wachstum machen Healthcare zu einem qualitativ sehr hochwertigen Investment.

Der mit Abstand größte Demografie-Gewinner

Der wichtigste Faktor, von dem die Branche in den kommenden Jahrzehnten profitieren wird, ist der fortschreitende demografische Wandel. Das McKinsey Global Institute hat die Branche in einer Studie im Jahr 2025 als den mit Abstand größten Demografie-Gewinner identifiziert. Der steigende Wohlstand in den Emerging Markets führt zusätzlich zu einem höheren Bedarf an einer besseren medizinischen Versorgung. Signifikantes Nachfragewachstum ist in den nächsten Jahrzehnten somit also sichergestellt.

Auch als substanzieller AI-Gewinner wird die Branche noch zu wenig beachtet. Mit einer weiteren Verbesserung der Technik könnte es zu deutlichen Kostensenkungen und einer Beschleunigung in der Forschung und Entwicklung kommen.

Attraktive Bewertungen und gezielte Positionierung

Healthcare-Investments sind ein qualitativ hochwertiger und fundamental defensiver Diversifikator, von dem langfristig jedes Aktienportfolio profitieren kann. Nach drei Jahren Durststrecke liegt die relative Bewertung im Vergleich zu anderen Branchen im fünften Perzentil und damit so günstig wie zuletzt im Jahr 2009. An vergleichbaren historischen Extrempunkten kam es in den Folgejahren immer zu einer guten Performance. Wir gehen davon aus, dass auch diesmal mutige Investoren belohnt werden.

Seit Anfang Oktober hat der MSCI World Healthcare im Vergleich zum MSCI World in Euro eine Outperformance von 9,8 Prozent erreicht. Das könnte der Startschuss für ein wiedererwachendes Investoreninteresses sein.

In den folgenden drei Bereichen des Healthcare-Sektors sollte man sich aus unserer Sicht positionieren:

1. Small und Midcaps sind die Hauptprofiteure von einem sich abzeichnenden M&A-Zyklus.

2. Unternehmen, die vom überdurchschnittlichen Nachfragewachstum in den Emerging Markets profitieren, sind langfristige Gewinner.

3. Auch globale Large Caps sollten nicht fehlen.

Die beiden ersten Bereiche lassen sich am besten durch die Auswahl guter aktiver Manager abbilden, die flexibel auf Marktveränderungen reagieren können.

Sicherlich wird die Regierung Trump auch im Jahr 2026 Healthcare-Investoren mit der einen oder anderen Aussage verunsichern. Die fundamentale Wachstumsstory ist aber intakt. Investoren sollten sich dadurch nicht irritieren lassen.