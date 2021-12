9 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für türkische Aktien

Wer in der Türkei investiert, braucht seit jeher starke Nerven. In diesen Wochen gilt das noch ein wenig mehr als sonst: Erst erschüttert Mitte Juli ein Terroranschlag die syrisch-türkische Grenzstadt Suruc. Dann startet Ministerpräsident RecepTayyip Erdogan ohne Rücksprache mit den Nato-Verbündeten einen Feldzug gegen die als Drahtzieher vermuteten Schergen des Islamischen Staates – und bekämpft gleichzeitig deren stärkste Gegner, die Kurden. Eine fast schon absurde Situation, die exemplarisch steht für die außenpolitische Isolation und die innenpolitische Zerrissenheit, in die Erdogans autokratischer Machtanspruch das Land in den vergangenen Jahren geführt hat.