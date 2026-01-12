Wer performt langfristig besser: klassische aktive Fonds oder ein simples ETF-Portfolio? Die Wette von Egon Wachtendorf läuft jetzt seit neun Jahren – es zeichnen sich Sieger ab.

Flasche und gefüllte Gläser: Wo findet die Champagnerparty am Ende der Langzeit-Wette statt?

Alles begann mit einem vollmundigen Versprechen, das im Oktober 2016 in einem Artikel der F.A.Z. festgehalten war: Ein simpel gestricktes „Wunder-Portfolio", bestückt nur mit zwei ETFs, würde die Leistungen der allermeisten aktiven Fondsmanager in den Schatten stellen. Erprobt sei das für kurzfristige Zeiträume, aber auch über die vergangenen fünf Jahre gesehen. Die Formel: 50 Prozent globale Aktien (iShares MSCI World), 50 Prozent europäische Anleihen (iShares Euro Aggregate Bond), fertig.

Der damalige DAS-INVESTMENT-Redakteur Egon Wachtendorf, bekennender Fan aktiven Managements, fühlte sich getriggert: Aktive Manager könnten besser auf Marktverwerfungen reagieren, sowohl auf der Aktien- als auch der Anleihenseite, fand er.

Aktiv gegen Passiv – drei Einzelwetten

Wachtendorf zweifelte an der Ultra-Einfach-Rezeptur, die vor allem auf die geringeren Kosten von ETFs baute. Er machte eine Wette auf: Ein Portfolio bestehend je hälftig aus den damaligen Mischfonds-Blockbustern Carmignac Patrimoine und Nordea Stable Return sollte das FAZ-„Wunderportfolio“ auf Sicht von zehn Jahren schlagen.

Als Wettpartner (Wette 1) ging Christian Kirchner an den Start, damals Frankfurt-Korrespondent beim Finanzmagazin „Capital“. Kirchner setzte auf das Kostenargument und damit auf die ETFs.

Parallel dazu startete Wachtendorf zwei weitere Wetten: In Wette 2 trat er mit einem Sparplan auf vier globale Aktienfonds gegen Versicherungsmakler Henning Schmidt an, der auf ein ETF-Trio aus MSCI World, Dax und MSCI Emerging Markets setzte. Auch Finanzblogger Sven Stoll mischte mit – mit drei regionalen Aktienfonds.

In Wette 3 schließlich testete Wachtendorf acht Spezialitätenfonds, gegen die Schmidt mit dem Dimensional World Equity Fund, der über 9.600 Einzeltiteln im Portfolio hält, antrat.

Ernüchternde Zwischenbilanz

Neun Jahre sind seitdem vergangen. Jahre, in denen die aktiven Portfolios mehr und mehr ins Hintertreffen gerieten. Ein Jahr vor Schlussbilanz zeigen die Zahlen zum 30. Dezember 2025: Die ETF-Portfolios liegen meilenweit vorne. Die Chance, dass die aktiven Portfolios das Steuer noch herumreißen könnten, erscheint gering (siehe Tabellen unten).

Wette 1: Das Desaster der Mischfonds

Aus den ursprünglich 50.000 Euro wurden im ETF-Depot von Christian Kirchner 82.859 Euro – ein Plus von 65,7 Prozent. Wachtendorfs Mischfonds-Kombination aus Carmignac Patrimoine und Nordea Stable Return brachte es dagegen nur auf 57.401 Euro, ein Zuwachs von lediglich 14,8 Prozent.

Der Vorsprung der ETFs beträgt satte 25.458 Euro. Was ist schiefgelaufen? Die Anleihenseite entwickelte sich tatsächlich schwach, wie Wachtendorf prognostiziert hatte – der iShares Euro Aggregate Bond verlor seit 2016 sogar leicht an Wert. Doch die fulminante Performance des MSCI World, der sich mehr als verdoppelte, machte dies mehr als wett. Die beiden Mischfonds konnten dem wenig entgegenhalten.

Wette 2: Auch bei Sparplänen vorn

Auch bei den monatlichen Sparplänen mit je 200 Euro liegen die ETFs, und damit Henning Schmidt, deutlich vorn. Sein ETF-Portfolio aus MSCI World, Dax und MSCI Emerging Markets steht nach Einzahlungen von 19.200 Euro bei 30.521 Euro – ein Plus von 59 Prozent.

Wachtendorfs Globalfonds-Quartett aus Acatis Aktien Global, Flossbach von Storch Global Quality, Loys Global und Macquarie Valueinvest Lux Global erreichte nur 23.659 Euro, ein Zuwachs von 23,2 Prozent. Der Vorsprung für Schmidt: 6.257 Euro.

Interessant: Sven Stolls Regionalfonds-Depot mit Vector Navigator, Main First Germany und Nordea Emerging Stars Equity liegt mit 24.264 Euro knapp vor Wachtendorf, aber ebenfalls deutlich hinter Schmidt.

Wette 3: Breite Streuung siegt

In der dritten Wette zeigt sich ein ähnliches Bild. Schmidts ultra-breit gestreuter Dimensional World Equity Fund mit über 9.600 Titeln steht bei 28.428 Euro – ein Plus von 48 Prozent.

Wachtendorfs acht Spezialitätenfonds, die von US-Aktien über europäische Small Caps bis zu Schwellenländern und Biotech reichen, kommen auf 25.374 Euro, ein Zuwachs von 32,1 Prozent. Schmidts Vorsprung: 3.054 Euro.

Was lernen wir daraus?

Die Zwischenbilanz nach neun Jahren fällt deutlich zugunsten der passiven Strategien aus. In allen drei Wetten führen die ETF-Portfolios – teils mit erheblichem Abstand. Besonders hart traf es Wachtendorf in der ersten Wette: Seine Befürchtung vor steigenden Zinsen erwies sich zwar als richtig, doch die aktiven Manager konnten daraus am Ende keinen nachhaltigen Vorteil ziehen. Zugleich verpassten die Mischfonds den enormen Aktien-Bullenmarkt der vergangenen Jahre.

Allerdings: Ein Jahr bleibt noch. Und in der Finanzmarktgeschichte haben turbulente Phasen schon für einige dramatische Wendung gesorgt. Sollten die Märkte 2026 noch einmal deutlich einbrechen, erhalten die aktiven Manager eine Chance auf Schadensbegrenzung. Doch Stand heute müsste schon viel passieren, damit Wachtendorf nicht gleich drei Kisten Champagner spendieren muss.

Tag der Abrechnung: Silvester 2026

Die endgültige Abrechnung erfolgt am 31. Dezember 2026. Bis dahin bleibt das Ergebnis offen – auch wenn die Vorzeichen mittlerweile deutlich sind.

In neun Jahren haben sich jedoch nicht nur die Fonds, sondern auch die Wettpartner selbst weiterentwickelt: Christian Kirchner ist heute für das Branchenportal „Finanz-Szene“ tätig, Finanzblogger Sven Stoll berichtete zwischenzeitlich als Redakteur für DAS INVESTMENT und managt heute mehrere Fonds für die Netfonds-Tochter GSR, Wett-Initiator Wachtendorf ist nicht mehr bei DAS INVESTMENT an Bord, sondern betreibt ein selbst initiiertes Heimatforschungs-Projekt. Einzig Henning Schmidt ist weiterhin Versicherungsmakler in Oldenburg.

Mittlerweile muss „ETF“ auch nicht mehr mit „passiv“ gleichgesetzt werden. Denn aktuell nimmt das Segment der aktiv gemanagten ETFs an Fahrt auf. Diese bringen zwar leicht höhere Kosten als die marktbreit anlegenden Passiv-ETFs mit sich, indem sie bei etwa bei 0,4 Prozent Gebühren starten. Einen deutlichen Kostenvorteil vor klassischen aktiven Fonds haben sie jedoch allemal.

Wette 1 - ETF-Depot Christian Kirchner (Einmalanlage)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 1/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) ETF-Depot Christian Kirchner iShares MSCI World IE00B0M62Q58 25.000 58.718 iShares Euro Aggregate Bond IE00B3DKXQ41 25.000 24.141 Summe/Wertzuwachs 50.000 82.859 Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf Carmignac Patrimoine FR0010135103 25.000 30.139 Nordea Stable Return LU0255639139 25.000 27.262 Summe 50.000 57.401 Vorteil Kirchner (Vorsprung: 25.458 Euro)

Daten: FWW und real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 30. Dezember 2025

Wette 2 - ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 1/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) ETF-Depot Schmidt iShares MSCI World IE00B0M62Q58 9.600 16.331 DB X-Trackers Dax LU0274211480 4.800 7.830 Amundi MSCI Emerging Markets FR0010429068 4.800 6.360 Summe 19.200 30.521 Globalfonds Wachtendorf Acatis Aktien Global DE0009781740 4.800 7.276 Flossbach von Storch Global Quality LU0366178969 4.800 6.834 Loys Global LU0107944042 4.800 4.345 Macquarie Valueinvest Lux Global LU0135990504 4.800 5.205 Summe 19.200 23.659 Regionalfonds Stoll Vector Navigator LU0172125329 9.600 13.303 Main First Germany LU0390221256 4.800 5.161 Nordea Emerging Stars Equity LU0602539867 4.800 5.800 Summe 19.200 24.264 Vorteil Schmidt (Vorsprung: 6.257 Euro)

Wette 3 - ETF-Depot Henning Schmidt (Sparplan)