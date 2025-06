Trotz aller Begeisterung: Die Entwicklung künstlicher Intelligenz steht noch ganz am Anfang, schreiben Aktienexperten der Ratingagentur Morningstar in einer Analyse. Derzeit dominieren wenige Tech-Unternehmen den Markt. Bleibt das so? Welche Firmen werden sich in dem Feld am besten behaupten? Wer profitiert am meisten vom KI-Trend?

Um Antworten zu finden, haben sich die Aktienanalysten die Unternehmen im Morningstar-Index Global Next Generation Artificial Intelligence genauer angeschaut und Ratings und Aktienanalysen ausgewertet. Übrig geblieben sind neun Unternehmen, die den Analysten zufolge am meisten von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren dürften.

Darunter sind Firmen aus verschiedenen Bereichen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Geschäftsmodellen. Alle genannten KI-Aktien haben ein Rating von vier oder fünf Sternen. Das bedeutet, dass sie laut der Analysteneinschätzung unterbewertet sind – bei der Aussicht auf gute Renditen.

KI-Index seit Jahresbeginn um 14 Prozent im Plus

Insgesamt musste das Segment in diesem Jahr schon mehrere Einbrüche hinnehmen. So sackten KI-Aktien Ende Januar nach den Nachrichten über das chinesische KI-Startup Deepseek ab. Im April sorgte das Zollchaos für Kursrückgänge. Seit Jahresbeginn konnte der KI-Index Global Next Generation Artificial Intelligence jedoch um knapp 14 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Der breit angelegte US-Market-Index stieg im selben Zeitraum nur um etwas mehr als 2 Prozent.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die neun besten KI-Aktien zum Investieren – sortiert nach Alphabet (Stand der Ratings: 6. Juni 2025).

Adobe

ISIN: US00724F1012

US00724F1012 Land: USA

USA Branche: Software / Anwendungen



Software / Anwendungen Morningstar-Rating: 4 Sterne

4 Sterne Morningstar-Economic-Moat-Rating (wirtschaftlicher Burggraben): breit

breit Morningstar-Uncertainty-Rating (Einschätzung zum Geschäftsrisiko): hoch

hoch Geschätzter fairer Wert: 590 US-Dollar pro Aktie

Analysten-Kommentar von Morningstar:

„Adobe hat mit seinen ikonischen Lösungen Photoshop und Illustrator, die beide Teil der umfassenderen Creative Cloud sind, eine dominierende Stellung im Bereich der Content-Erstellungssoftware erobert. […] Die Einführung von Firefly im Jahr 2023 ist eine wichtige Lösung im Bereich der künstlichen Intelligenz, die ebenfalls neue Nutzer anziehen dürfte. Wir sind der Meinung, dass Adobe sich zu Recht darauf konzentriert, neue Nutzer zu gewinnen, und glauben, dass die Konvertierung dieser Nutzer im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnen wird. [...]

Adobe geht davon aus, dass es einen Markt mit einem Volumen von weit über 200 Milliarden US-Dollar erschließt. Das Unternehmen führt Funktionen in seinen verschiedenen Cloud-Angeboten ein und nutzt diese (wie beispielsweise die künstliche Intelligenz Sensei), um ein einheitlicheres Erlebnis zu bieten, neue Kunden zu gewinnen, Nutzern höherpreisige Lösungen zu verkaufen und digitale Medienangebote im Cross-Selling zu vermarkten.“