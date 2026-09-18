Eine Umfrage der Steuer-App Accountable zeigt: Unter Selbstständigen stößt die von der Bundesregierung geplante Altersvorsorgepflicht auf breite Ablehnung.

Die meisten Selbstständigen lehnen die von der Regierung geplante Altersvorsorgepflicht ab. Die meisten fürchten starke finanzielle Belastungen.

Die Bundesregierung plant, Selbstständige schrittweise in eine Altersvorsorgepflicht einzubeziehen. Grundlage ist Empfehlung 22 der Alterssicherungskommission vom 23. Juni 2026. Demnach sollen künftige Selbstständige, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem – etwa einem berufsständischen Versorgungswerk oder der Künstlersozialkasse – angehören, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Für Bestandsselbstständige ist ein Opt-out vorgesehen. Ein Referentenentwurf, der Stichtag, Beitragshöhe und Befreiungsregeln rechtsverbindlich festlegt, liegt noch nicht vor.

In der Zielgruppe stößt das Vorhaben auf deutliche Ablehnung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Steuer-App Accountable unter eigenen Nutzern. Dabei wurden insgesamt 812 Selbstständige befragt.

87 Prozent lehnen Altersvorsorgepflicht ab

87,4 Prozent der Befragten bewerten die geplante Pflicht negativ, davon 59 Prozent als „sehr schlecht“. Nur 12,6 Prozent äußerten sich positiv. Der Hauptgrund ist finanzieller Natur: 94,2 Prozent gehen davon aus, dass ein Pflichtbeitrag sie belasten würde, 75,6 Prozent erwarten sogar eine sehr starke Belastung.

Entsprechend groß ist der Wunsch nach einem Ausstieg: 91,6 Prozent würden eine Befreiungsmöglichkeit nutzen, 77,6 Prozent „auf jeden Fall“. Nur 4,7 Prozent würden freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben.

Als Bedingungen, unter denen sich die Befragten eine verpflichtende Vorsorge vorstellen könnten, nannten sie am häufigsten einkommensabhängige Beiträge (36,6 Prozent), eine garantierte Rente ohne Anlagerisiko (26,8 Prozent) sowie Zusatzleistungen wie Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenschutz (18,7 Prozent).

Selbstständigkeit überdenken oder Preise erhöhen

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Auch auf die eigene Erwerbsform hätte die Pflicht nach Angaben der Befragten Folgen: 49 Prozent würden ihre Selbstständigkeit grundsätzlich überdenken, 22,8 Prozent würden sie einschränken und zusätzlich eine Anstellung suchen, 12,7 Prozent würden sie ganz aufgeben. 42,4 Prozent würden im Gegenzug ihre Preise erhöhen.

Zur bisherigen Vorsorgesituation gaben 60,8 Prozent der Befragten an, bereits privat vorzusorgen, etwa über eine Rürup-Rente, eine private Rentenversicherung, ETFs oder Immobilien. 20,7 Prozent zahlen über einen Angestelltenjob in die gesetzliche Rentenversicherung ein, 10,7 Prozent sind über die Künstlersozialkasse abgesichert. 18,6 Prozent gaben an, aktuell überhaupt keine Altersvorsorge zu haben.

Kleine, nicht repräsentative Stichprobe

Bei der Bewertung der Zahlen ist Vorsicht geboten. Nach Angaben von Accountable selbst ist die Befragung nicht bevölkerungsrepräsentativ. Erhoben wurde ausschließlich unter Nutzern der eigenen Steuer-App – also unter einer selbstselektierten Gruppe, die sich ohnehin bereits mit steuerlichen und finanziellen Fragen der Selbstständigkeit beschäftigt, und nicht zufällig aus der Gesamtheit aller rund vier Millionen Selbstständigen in Deutschland gezogen wurde. Mit 812 Teilnehmenden ist die Stichprobe zudem vergleichsweise klein. Die Umfrage kann damit lediglich ein Stimmungsbild innerhalb der befragten Nutzergruppe liefern.