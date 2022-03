Umweltgift PFAS 97 Prozent von uns haben PFAS im Blut

Egal ob Pfannen mit Antihaftbeschichtung, Popcorn-Beutel für die Mikrowelle, Zahnseide, Yogahosen, Löschschaum, Abwassersysteme – unser modernes Leben ist auf eine synthetisch hergestellte Chemikalie namens PFAS angewiesen.

PFAS, die Kurzform für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (Englisch: per- and polyfluoroalkyl substances), sind Chemikalien, die beständig gegen Hitze, Fett und Wasser sind und ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften besitzen. Aus diesen Gründen kommen die Alleskönner in einem breiten Spektrum von Haushaltsartikeln und Industrieprodukten zum Einsatz. Eine Studie belegt, dass PFAS in fast allen Branchen und einer Vielzahl von Konsumgütern eingesetzt werden. Dabei wurden mehr als 200 Anwendungskategorien und -unterkategorien für mehr als 1.400 verschiedene PFAS-Typen identifiziert.

Doch ihre Magie verblasst, ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit sind heute mehr Fluch als Segen. PFAS-Chemikalien zersetzen sich nie und verbleiben in der Luft und im Wasser. Außerdem „bioakkumulieren“ sie, das heißt, sie dringen in die Nahrungskette ein, indem sie sich in Organismen am Ende der Kette anreichern, zum Beispiel in Fischen. So gelangen PFAS auch in unser Blut.

Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen PFAS-Chemikalien – aktuell gibt es mehr als 3.000 Arten – und verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Nierenversagen, Hoden- und Brustkrebs, Schilddrüsenerkrankungen, erhöhten Cholesterinwerten und schlechterem Ansprechen auf Impfstoffe.

PFAS werden zunehmend geächtet

Auf jahrelangen öffentlichen Druck beginnen Regulierer und Gesetzgeber in aller Welt nun endlich, gegen PFAS vorzugehen und die Thematik als akute Gesundheits- und Umweltkrise ernst zu nehmen. In den USA, wo wissenschaftlichen Studien zufolge schätzungsweise 97 Prozent der Bürger PFAS im Blut haben, was sich leicht auf die westliche Welt übertragen lässt, hat Präsident Joe Biden einen weitreichenden Plan zum Verbot der gefährlichen Substanzen angekündigt, während die Europäische Union ab 2023 rund 200 PFAS verbietet. „Diese regulatorischen und gesetzgebenden Schritte werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich zu einer Welle von Umweltklagen gegen PFAS-Hersteller und Industrieproduzenten führen“, prognostiziert Michael Gerrard, Rechtsprofessor an der Columbia Law School, Gründer und Direktor des Sabin Center for Climate Change Law und einer der renommiertesten Anwälte für Umweltrecht in den USA. „Aktuelle und altbekannte Verursacher von Umweltverschmutzung wappnen sich gegen Klagen und Sammelklagen, daher wird auch die Nachfrage nach ökologischem und medizinischem Monitoring, Prüfungen und Sanierungen erheblich steigen.“

Chemie aus dem Wasserhahn

Kampagnen gegen PFAS gab es schon lange vor Bidens Gesetzesentwurf, und 2010 kam es zu ersten Klagen gegen Hersteller. Doch erst im Oktober 2021 hat die US-Umweltschutzbehörde (EPA) einen strategischen Dreijahresfahrplan für PFAS vorgestellt. In diesem Rahmen forscht die EPA zu aktuellen und neuen Möglichkeiten für die Behandlung von PFAS-bedingten Gesundheitsproblemen, zur Beseitigung und sicheren Entsorgung oder Vernichtung solcher Substanzen sowie zur Verhinderung des PFAS-Eintrags in die Umwelt. Die Behörde möchte auch die Altlastensanierung beschleunigen.

Wasser hat hier oberste Priorität. Präsident Biden hat 10 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um PFAS aus dem Trinkwasser des Landes zu beseitigen. Dass die Wahl auf Wasser gefallen ist, kommt nicht von ungefähr: Der Zugang zu sauberem und sicherem Wasser ist nicht nur aus Gesundheits- und Umweltperspektive ein akutes Problem in den USA, sondern auch ein großes politisches und soziales, denken wir nur an Skandale wie das mit Blei verseuchte Leitungswasser in Flint, Michigan, der im Jahr 2014 durch die Medien ging. Prof. Gerrard geht davon aus, dass in den kommenden Jahren eine ganze Reihe neuer Vorschriften in den USA erlassen werden, darunter neue Schwellenwerte für die PFAS-Konzentration in Trinkwasser und in der Luft (gemessen in Billionen Volumenanteilen), neue Verfahren zur Überwachung von Verunreinigungen sowie Grenzwerte für Hersteller.

Die Sanierung von PFAS-Kontaminationen wird jedoch keine einfache Aufgabe sein. Schließlich sollten diese winzigen chemischen Partikel ewig halten – bei bestimmten PFAS-Typen wird die Halbwertszeit auf 500 Jahre geschätzt. Die Industrie experimentiert daher mit neuen Technologien für die Beseitigung. Aktivkohle ist mit einem Marktanteil von rund 65 Prozent eine der am häufigsten angewendeten Methoden. Mit Aktivkohle, einem porösen Material mit hohem Kohlenstoffgehalt, können PFAS-Verbindungen effektiv aus Trinkwasser beseitigt werden.

Auf dem Weg in eine PFAS-freie Zukunft

Da Gesetzgeber und Regulierer immer mehr Anstrengungen unternehmen, um PFAS zu verbieten, schlägt ein internationales Forscherteam eine geordnete Verbannung PFAS-haltiger Produkte aus dem Handel vor. Dazu werden die Produkte in drei Kategorien eingeteilt: nicht unbedingt notwendig, substituierbar und unbedingt notwendig. Das Team unter der Leitung von Professor Ian Cousins, Universität Stockholm, entwickelte diesen Vorschlag auf der Grundlage eines internationalen Abkommens, mit dem die Herstellung und Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) – einer weiteren einst allgegenwärtigen Chemikalie, die die schützende Ozonschicht der Stratosphäre beschädigte – verboten wurde.

Mit dem Protokoll von Montreal aus dem Jahr 1987 ist es der Welt gelungen, FCKW schnell aus dem Verkehr zu ziehen, weil sie nach und nach durch adäquate Ersatzstoffe substituiert wurden. Das Team um Cousins schlägt einen ähnlichen Weg für PFAS vor. Die Herausforderung besteht darin, einen adäquaten Ersatz für PFAS zu finden, der nicht nur umweltschonend, sondern auch kostengünstig ist. Cousins warnt davor, eine neue „ewige“ Chemikalie als Ersatz für PFAS in Umlauf zu bringen. Als Beispiel nennt er GenX, das vor mehr als einem Jahrzehnt als weniger schädliches Substitut entwickelt wurde, sich jedoch als giftiger als die Substanz herausstellte, die es ersetzen sollte.

Stattdessen sollten Hersteller Moleküle entwickeln, die sich nach der Verwendung abbauen, basierend auf dem Prinzip der „grünen“ beziehungsweise nachhaltigen Chemie. Die Lebensmittelindustrie zum Beispiel experimentiert mit verschiedenen Methoden zur Herstellung von PFAS-freien Lebensmittelverpackungen. Für einige innovative nachhaltige Verpackungen werden Bambus- oder Palmblätter, biobasierte Wachs- und Kaolinbeschichtungen sowie Polymilchsäure (PLA), ein meist aus Mais hergestellter, kompostierbarer Kunststoff, verwendet.

In der Modebranche haben Unternehmen wie H&M, Burberry und Uniqlo die Verwendung von PFAS in ihren Produkten bereits verboten. Auch Unternehmen anderer Branchen wie IKEA und Whole Foods haben „ewige“ Chemikalien verbannt und ermutigen andere, ihrem Beispiel zu folgen.

Der Übergang zu PFAS-freien Produkten wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Doch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung dürften immense Möglichkeiten für innovative Technologien als gesündere Alternative der nächsten Generation eröffnen.