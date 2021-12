Ab 1. September Neuer Co-Chef bei Swiss Life Select

Der Finanzvertrieb Swiss Life Select bekommt einen neuen Co-Geschäftsführer: Zum 1. September rückt Christian Linnewedel an die Seite von Stefan Kuehl auf. Der 39-Jährige soll sich um alle serviceorientierten und organisatorischen Themen des Unternehmens kümmert, Mit-Geschäftsführer Stefan Kuehl ist dagegen für die unmittelbar vertrieblichen Themen zuständig, heißt es aus dem Unternehmen.

Der studierte Betriebswirt Linnewedel folgt auf Günther Blaich, der neue Führungsaufgaben in der Service-Zentrale von Swiss Life Deutschland in Hannover übernehmen soll.

Linnewedel ist bei Swiss Life kein Unbekannter: Er gehört bereits seit 2002 dem Konzern an. Zuletzt kümmerte er sich in der Position des Direktors Vertriebspartnerentwicklung und -service um die Aus- und Weiterbildung und betreute Vertriebspartner. Swiss Life Select ist Teil des Versichererungskonzerns Swiss Life Deutschland. Am deutschen Markt ist die Unternehmenstochter mit über mehr als 300 Beratungsfilialen vertreten.