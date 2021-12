Ab August 2014 Hannover Rück mit neuem Vorstand

Sven Althoff steigt zum 1. August in den Vorstand der Hannover Rück auf. Der 44-Jährige folgt André Arrago, der Ende August 2014 in den Ruhestand tritt. Arrago gehört dem Vorstand seit 2001 an und ist für die globale Rückversicherung zuständig.Althoff begann seine Karriere 1993 bei der Hannover Rück als Underwriter für das US-amerikanische Vertragsgeschäft. Seit 2003 ist er Zentralbereichsleiter für die Bereiche Luftfahrt, Transport sowie das Vertragsgeschäft in Großbritannien und Irland. Der Diplom-Ökonom wird künftig im Vorstand neben Jürgen Gräber und Michael Pickel für die Schaden-Rückversicherung der Hannover Rück zuständig sein. Althoff ist verheiratet und hat zwei Kinder.Gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz muss die Bafin der Personalie noch zustimmen.