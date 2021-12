Iris Bülow ( Redakteurin ) 13.01.2020 Aktualisiert am 27.01.2020 - 15:58 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Ab Ende Januar Frischer Anleihefonds von FV steht in der Startlöchern

Frankfurter Vermögen bietet einen neuen Anleihefonds an. Für ihn hat der Vermögensverwalter mit Sitz in Königstein und Bad Homburg die Anleihestrategie aus einem bestehenden Mischfonds ausgekoppelt und sie in eine eigene Fondshülle gegossen.