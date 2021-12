Redaktion 31.03.2016

AB-Fondsmanager im Video-Interview „Multi Asset in Schwellenländern ist sehr sinnvoll“

Bei Schwellenmarkt-Anlagen lohnt es sich, Spezialisten vor Ort zu haben, sagt Morgan Harting. Warum sein Fonds derzeit zu jeweils 50 Prozent Aktien und Anleihen hält, wie sich das Verhältnis beider Anlageklassen zueinander in den Schwellenländern von dem in den Industrieländern unterscheidet und was er von der bevorstehenden Fed-Zinserhöhung erwartet, erklärt der Manager der Emerging Markets Multi-Asset Portfolios bei AB im Video-Interview.