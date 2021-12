Ab heute ein Lichtbringer Neuer Name für Rouvier Associés

Der Vermögensverwalter Rouvier Associés benennt sich um und heißt jetzt Clartan Associés. Es soll ein weiterer Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie sein. An Produkten und Belegschaft soll sich nichts ändern, heißt es vom Unternehmen. Die Rouvier-Fonds sollen in den kommenden Monaten den neuen Markennamen „Clartan“ erhalten.

„Wörtlich in etwa mit ‚Lichtbringer‘ zu übersetzen, sendet der neue Name ein starkes Signal an unsere Kunden und Partner: Die zwei Silben von Clartan, in dem die französischen Wörter ‚clarté‘ – Klarheit, Helligkeit – und ‚an‘ – Jahr – stecken, stehen sinnbildlich für reibungslose Abläufe und Transparenz sowie unsere langfristige Ausrichtung bei der Vermögensanlage, die Geduld und einen langen Zeithorizont voraussetzt“, sagt Unternehmenspartner Guillaume Brisset.

Hier einige Daten zum Unternehmen